Daniel Hendler estrena "27 noches" en San Sebastián

El próximo 19 de septiembre, la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián abrirá sus puertas con el estreno mundial de "27 noches", una producción argentina que competirá en la Sección Oficial y que, tras su paso por el certamen, estará disponible globalmente en Netflix a partir del 17 de octubre. La película, dirigida y protagonizada por Daniel Hendler junto a Marilú Marini, se inspira en el libro homónimo de Natalia Zito y en hechos reales, y tiene la producción de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell.

La película se centra en Martha Hoffman (Marilú Marini), una mecenas de 83 años. Sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica, alegando que padece demencia. El perito judicial Casares, encarnado por Daniel Hendler, asume la tarea de determinar si la internación responde a una preocupación genuina por la salud mental de Martha o si, en realidad, se trata de una maniobra para controlar su patrimonio.

La sinopsis dice: "Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna".

El elenco se completa con Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.

Julián Apezteguía en la dirección de fotografía

La dirección de fotografía está a cargo de Julián Apezteguía, la música es de Pedro Osuna, la edición de Nicolás Goldbart y el diseño de vestuario de Roberta Pesci. El guion fue desarrollado por Daniel Hendler, Martín Mauregui y Agustina Liendo, sobre una adaptación de Mariano Llinás. El equipo técnico se completa con Santiago Fumagalli en sonido y Sebastián Orgambide en arte. La película tiene una duración de 1 hora y 47 minutos y corresponde al año de producción 2025.

La gala inaugural del festival, que será presentada por Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño, incluirá la entrega del primer Premio Donostia de esta edición a Esther García, figura clave de la productora "El Deseo", responsable de las películas de Pedro Almodóvar. Además, se presentará el jurado oficial antes de la proyección de 27 noches, que competirá por la Concha de Oro.

Daniel Hendler, además de dirigir y protagonizar la película, cuenta con antecedentes destacados en el festival, donde obtuvo el Premio Cine en Construcción en 2010 por Norberto apenas tarde. Este año, también participa en la sección Horizontes Latinos con el filme Un cabo suelto.

En streaming

La llegada de 27 noches a la plataforma de Netflix el 17 de octubre permitirá que la audiencia internacional acceda a una obra que explora los límites entre la autonomía personal y la tutela familiar, en el contexto de una disputa por la herencia y la salud mental. La producción, basada en la novela de Natalia Zito, se apoya en un elenco y un equipo técnico de primer nivel, consolidando la presencia del cine argentino en el circuito internacional.



