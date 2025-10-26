La jornada arrancó en un clima de tranquilidad en toda la provincia

La jornada electoral comenzó con tranquilidad en los principales centros de votación de la ciudad de Salta y del interior provincial. Desde las 8, las mesas se abrieron sin contratiempos y los primeros votantes ya se acercaban para cumplir con su deber cívico.

En la Escuela Técnica N° 3 “Martín Miguel de Güemes”, se registró una importante concurrencia desde los primeros minutos. Muchos electores llegaron temprano para evitar las filas y aprovechar la mañana fresca. En el ingreso, el movimiento era constante y los fiscales partidarios ya se encontraban apostados en cada mesa. Lo mismo sucedió en la céntrica escuela Roca.

Otra de las postales de la capital se vivió en el Colegio 5.080 Ex Nacional, donde votarán varios de los candidatos y funcionarios del Gobierno provincial. Las once mesas habilitadas funcionaban con normalidad y, desde las 7.40, ya había vecinos esperando para sufragar. “Queríamos votar temprano y después seguir con el domingo”, comentaban algunos votantes que aguardaban en la vereda.

En Metán

En el interior, la apertura también se dio con normalidad. En la escuela Belgrano de Metán, los comicios comenzaron puntuales y sin incidentes, salvo la ausencia de una autoridad de mesa, que se solucionó rápidamente. El panorama, sin embargo, era de poco movimiento durante la primera hora, en una mañana nublada y fresca que marcó el inicio de la jornada en el sur salteño. Idéntica postal se observó en la escuela Marco Avellaneda, donde las autoridades de mesa confirmaron que todo se desarrollaba con normalidad y a la espera de una mayor afluencia hacia media mañana.

Así, con un clima sereno y sin demoras significativas, Salta comenzó a vivir una nueva jornada electoral, marcada por la expectativa.

San Antonio de los Cobres

En San Antonio de los Cobres, con una temperatura de 2º y cielo completamente despejado y sol a pleno, arrancó la votación con total normalidad en las escuelas Victorino Sosa y Sarmiento.