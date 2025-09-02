¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lilia Lemoine
Dólar blue en Salta
Cristina Kirchner
Boca Juniors
Creer o reventar
Senda india
Donald Trump
audios de karina milei
Tini Stoessel
criptoescándalo por $Libra
Lilia Lemoine
Dólar blue en Salta
Cristina Kirchner
Boca Juniors
Creer o reventar
Senda india
Donald Trump
audios de karina milei
Tini Stoessel
criptoescándalo por $Libra

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento

El abogado Mauricio D'Alessandro dio a conocer una nueva teoría sobre la relación del momento.
Martes, 02 de septiembre de 2025 20:39
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaría atravesando un leve bache luego de que el abogado Mauricio D'Alessandro revelara que la pareja habría cancelado su lujoso casamiento. 

Cuando el panel del programa de Mariana Fabbiani hablaba sobre el supuesto acuerdo prenupcial que estaban preparando los letrados de la cantante y el futbolista. Fue allí cuando D'Alessandro lanzó un filoso comentario.

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para “DDM”, reveló.

 

 

“Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento, pero no se casan firmando?“, consultó su compañero. 

Tajante, el abogado ratificó que “no habrá firma”, pero dio a conocer otra teoría: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”.

De esta forma, quizás la pareja estaría hablando de una ceremonia simbólica.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD