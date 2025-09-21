¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
21 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Especial
Independiente
Donald Trump
Especial
Lluvia en Salta
Central Norte
Precio del combustible
Primavera 2025
Yuyito González
Cristina Kirchner
Especial
Independiente
Donald Trump
Especial
Lluvia en Salta
Central Norte
Precio del combustible
Primavera 2025
Yuyito González
Cristina Kirchner

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1520.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Yuyito González contó como nunca lo que nadie sabía de su noviazgo con Javier Milei

Yuyito González habló de su noviazgo con Milei en lo de Mirtha. “Los dos estuvimos muy enamorados”, confesó. Reveló por qué se separaron.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 20:28
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La actriz y conductora Amalia "Yuyito" González se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y habló como nunca antes de su noviazgo con el presidente Javier Milei. En una sincera confesión, reveló los motivos de la ruptura y aseguró que el sentimiento fue genuino: "Los dos estuvimos muy enamorados, él también".

Yuyito contó que, tras un tiempo distanciados, retomaron el contacto. "Ahora tenemos un vínculo esporádico, pero no es que hablamos todos los días ni mucho menos", aclaró. La conductora enfatizó que para ella lo más importante era recuperar la paz y no tener "rencores pendientes", algo que finalmente lograron.

"Ninguno de los dos es fácil": el motivo de la ruptura

Ante la pregunta de Mirtha Legrand, Yuyito desmintió que la separación fuera por falta de amor o por la aparición de terceros en discordia, descartando los rumores que en su momento involucraron a Fátima Flórez. El verdadero motivo, según ella, fue un choque de personalidades.

"Ninguno de los dos es fácil porque la verdad es que tenemos dos personalidades muy fuertes", explicó. La conductora asumió su parte de la responsabilidad en las discusiones. "Cuando algo no me cerró, reaccioné fuerte. La verdad es que yo soy bastante brava también", admitió.

Finalmente, Yuyito cerró el tema con una reflexión personal sobre su presente: "Yo soy una mujer de fe, así que creo que Dios me pone y me saca de lugares según el momento. Con eso yo ya estoy tranquila".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD