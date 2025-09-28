Thiago Medina presentó una leve mejoría y continúa en terapia intensiva tras su accidente

El exparticipante de Gran Hermano permanece internado desde el 12 de septiembre tras un grave accidente en moto. Su estado es delicado, pero en las últimas horas se registró una pequeña mejoría.

Desde hace más de dos semanas, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un accidente en moto que le provocó fracturas múltiples en las costillas y complicaciones pulmonares.

En las últimas horas, tanto Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas mellizas, como Camila Deniz, hermana de Thiago, compartieron un breve pero alentador mensaje a través de sus redes sociales."Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual."

El parte, aunque escueto, trajo alivio entre sus seguidores, quienes desde el inicio del episodio siguen cada actualización médica con atención. Celis también reiteró el pedido que realiza en cada publicación.“Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviando sus fuerzas.”

Un cuadro delicado, pero contenido

El accidente provocó que Thiago debiera ser sometido a una cirugía el 19 de septiembre para reparar la parrilla costal, debido a que ocho de sus costillas resultaron fracturadas. Desde entonces, sus pulmones son el principal foco de atención médica, al ser los órganos más comprometidos.

La última comunicación oficial del hospital, publicada el martes, reveló que el joven había sufrido un episodio de descompensación respiratoria, aunque la respuesta médica fue inmediata y logró estabilizar la situación. El parte médico señaló:

“Actualmente, Thiago Medina permanece sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. La cobertura antibiótica permanece dirigida según los protocolos, y el pronóstico se mantiene como reservado.”

Por otra parte, Celis, mantiene informados a los seguidores a través de mensajes y pedidos de oración. “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”, escribió recientemente, junto a una imagen del cielo despejado tras una visita al hospital.