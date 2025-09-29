El menú del Martín Fierro, desde adentro: burrata entera, costilla 24 hs y los secretos de una moza

Mientras las cámaras apuntan a la alfombra roja y al escenario, uno de los secretos mejor guardados de la noche de los premios Martín Fierro 2025 es el menú que degustan las estrellas. Noticias Argentinas dialogó en exclusiva con Daniela, una moza que trabaja en el evento, quien reveló los detalles de una cena contundente y meticulosamente preparada, donde el sabor es el protagonista.

"No, se llenan", aseguró la trabajadora, desmitificando la idea de porciones minimalistas. El menú consta de cuatro pasos diseñados para agasajar a los 800 invitados de la gran noche de la televisión.

Un menú de cuatro pasos: burrata, jamón crudo y costilla Angus

Lejos de la cocina gourmet poco abundante, la propuesta para los famosos es generosa y de alta calidad. El primer paso consiste en un snack de tres tarteletas: una de queso azul, otra de arvejas y una tercera con un relleno de cilantro similar al de una arepa.

La entrada es el plato que más sorprende: "una burrata entera por persona", acompañada de jamón crudo y una salsa romesco de pimientos. El plato principal no se queda atrás: una costilla Angus cocida a baja temperatura durante 24 horas, garantizando una terneza y sabor excepcionales.

"El foco está en el sabor": Los secretos de la cocina

Daniela reveló que, si bien la presentación es importante, el objetivo principal al momento de emplatar es uno solo: "el sabor". Contó que el menú del Martín Fierro es un desafío particular, no por el volumen de comensales, sino por la exposición mediática. "Está en el foco de la cámara, está explicado por todos lados el menú, está detallado, vienen, lo prueban, te cambian 25.000 cosas, así que está muy personalizado", explicó.

A través del testimonio de la trabajadora, el hotel está acostumbrado a manejar este volumen de comensales, pero la presión mediática del evento hace que cada detalle sea revisado minuciosamente. Además, la logística para dietas especiales está contemplada con un margen extra: "Si pidieron 15 platos vegetarianos, hay 20 por las dudas, porque siempre hay alguien que no le gusta una cosa o no le gusta otra".