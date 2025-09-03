¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
3 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Expropiación a YPF
Gran Centro República Danza 2025
Metán
Fisicoculturismo
la buena noticia
Elecciones 2025 en Salta
Lionel Messi
vial
Expropiación a YPF
Gran Centro República Danza 2025
Metán
Fisicoculturismo
la buena noticia
Elecciones 2025 en Salta
Lionel Messi
vial

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Lionel Messi fue a ver Rocky, la obra de su gran amigo Nico Vázquez

El capitán de la Selección argentina sorprendió al público del Teatro Lola Membrives. Al final, lo saludó en el camarín.
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 06:22
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Teatro Lola Membrives fue escenario de una noche que quedará en la memoria de todos. En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán argentino y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala para alentar a su gran amigo.

 

La presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función. El futbolista estuvo acompañado por su familia: su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte. La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo.

Al finalizar la función, Messi se fue al camarín con Nicolás Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos.

En la previa del próximo compromiso de la Selección -este jueves frente a Venezuela- Lionel Messi eligió disfrutar de una velada cultural y acompañar a Nicolás Vázquez en la exitosa adaptación teatral de Rocky. Una escena íntima, emotiva y memorable que unió al arte con el deporte en una noche única.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD