Los estrenos que llegan a las grandes plataformas de streaming

Las plataformas de streaming lanzan productos en un mercado cada vez más competitivo. De ese modo, llegan prometedores títulos como el nuevo spin off de "Game of Thrones" y la última película de Guillermo Francella, entre otras novedades.

"Homo Argentum"

Finalmente llega la exitosa película protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. El film argentino más taquillero del 2025 está integrado por dieciséis historias independientes, en las que Francella interpreta a los personajes centrales de cada relato. El popular actor argentino hace gala de su versatilidad.

En Disney+, desde el 16 de enero.

"El botín"

Un equipo de policías encuentra millones de dólares en un escondite abandonado. A medida que la noticia sobre el tamaño del botín se filtra, la desconfianza empieza a fracturar al grupo, llevándolos a cuestionar sus lealtades y en quién pueden confiar.

Con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor.

En Netflix, desde el 16.

El caballero de los...

El universo de "Game of Thrones" se expande con la llegada de su segundo spin off, "El caballero de los siete reinos". El mundo de fantasía heroica creado por George R. R. Martin se traslada a un siglo antes de los hechos narrados en la saga central.

El caballero Sir Duncan El Alto (Peter Claffey) y su escudero, el joven Egg (Dexter Sol Ansell), deberán recorrer las tierras de Poniente y enfrentarse a toda clase de amenazas y criaturas. La primera temporada de seis episodios se encolumna en la estrategia de HBO por continuar posicionando a "Game of Thrones".

Desde el 19, en HBO Max.

Elizabeth Smart

El documental "Kidnapped: Elizabeth Smart" relata en la propia voz de Elizabeth Smart su secuestro a los 14 años y los nueve meses que pasó en cautiverio.

A través de entrevistas exclusivas y material inédito, se explora el impacto emocional en su familia y su increíble resiliencia para sobrevivir y sanar tras el trauma.

Estrena el 21 de enero, en Netflix

Wonder Man

La serie "Wonder Man" da cuenta de Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un actor que intenta triunfar en Hollywood.

Su vida cambia cuando consigue el papel de su vida en una película de superhéroes, pero pronto descubre que la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja, dándole una perspectiva irónica sobre la industria del entretenimiento.

Estreno el 27 de enero, Disney+.

Bridgerton

La cuarta temporada de la serie se enfoca en Benedict (Luke Thompson), el segundo hermano de la familia, quien se resiste a sentar cabeza hasta que conoce a una misteriosa "Dama de Plata" en un baile de máscaras.

Y emprenderá una búsqueda para descubrir su identidad, sin saber que su verdadero amor es Sophie Baek (Yerin Ha), una empleada doméstica de una casa rival.

Desde el 29 de enero por Netflix.