PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
25 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cerrillos
Remate
El Tala
Crimen de Natalia Cruz
Chevrolet
Copa Argentina
martes de mujeres
cerrillos
Remate
El Tala
Crimen de Natalia Cruz
Chevrolet
Copa Argentina
martes de mujeres

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

La Justicia ordenó restituir al Materno Infantil los equipos neonatales como depositario judicial

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 8 en el marco de una causa por presunto peculado que involucra a cuatro socios de Neofénix SRL.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 10:43
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de la investigación por la presunta sustracción irregular de equipos médicos pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil (HPMI), la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, fue notificada por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, de la resolución mediante la cual dispuso librar oficio al Hospital Público Materno Infantil para que su gerente o personal autorizado comparezca ante el Tribunal a retirar los equipos médicos neonatales secuestrados en el marco de la causa.

Notas Relacionadas

En su escrito, la jueza ordenó que los seis artefactos sean restituidos al HPMI en carácter de depositario judicial, una vez firme la resolución.

La investigación se inició tras una denuncia realizada por el director del hospital, quien advirtió la sustracción irregular de equipamiento médico perteneciente al nosocomio.

Personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF constató la presencia de seis equipos médicos, cuyos números de serie coincidían con los aportados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858.

El viernes 13 de febrero, los cuatro socios de la firma Neofenix S.R.L. fueron imputados provisionalmente por el delito de peculado y, en esa misma jornada, efectuaron la entrega de los equipos en el Juzgado de Garantías 8.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD