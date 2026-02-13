Imputan por presunto peculado a cuatro socios de Neofénix y ordenan restituir equipos neonatales al Materno Infantil

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a cuatro socios de la firma Neofénix S.R.L. por el presunto delito de peculado, en el marco de la investigación por la presencia de equipos médicos del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) en una clínica privada de la capital salteña.

Durante la audiencia, los acusados fueron asistidos por abogados particulares. Tres de ellos brindaron su versión de los hechos, mientras que el restante optó por abstenerse de declarar y anticipó que lo hará por escrito.

La intervención de la UDEC se inició tras una denuncia presentada por el director del HPMI, quien advirtió la presunta sustracción de equipos médicos pertenecientes al nosocomio y de otros dispositivos entregados bajo la figura de comodato. La denuncia fue radicada en junio de 2025, luego de que se verificara que ciertos aparatos coincidían con bienes inventariados del hospital.

Antecedente

El jueves 5 de febrero, personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF constató en la terapia neonatal de Neofénix —que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858— la presencia de seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los aportados por el hospital denunciante.

Ante esta situación, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, intimó a los socios de Neofénix S.R.L. a que en el plazo de cinco días hábiles pongan a disposición del Tribunal los seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales, a fin de que sean restituidos al Hospital Público Materno Infantil, que sostiene su titularidad sobre los bienes.

La medida fue dispuesta a pedido de la fiscal Salinas Odorisio, quien encuadró el hecho como presunto peculado. En consecuencia, personal de la UDEC-CIF notificó a la empresa en su sede.

Tras la notificación judicial, la socia gerente de Neofénix S.R.L., Verónica Murúa, brindó una conferencia de prensa en la que negó irregularidades y aseguró que los equipos son propiedad de la firma. “Todos los equipos que tenemos son de propiedad de Neofénix, adquiridos de buena fe”, sostuvo, y afirmó que fueron comprados entre 2014 y 2016.

Murúa indicó que la empresa presta servicios tercerizados de terapia intensiva neonatal y que actualmente funciona en Clínica del Centro. También expresó que se sienten afectados por lo que definió como una “campaña de desprestigio” y aseguró que colaborarán con la Justicia para esclarecer el origen de los equipos.

Desde el HPMI, el asesor legal Oreste Lovaglio explicó que, tras recibir un informe donde se constataban los números de serie de los equipos, se realizó el cotejo con el área de patrimonio del hospital y se confirmó que coincidían con bienes pertenecientes al establecimiento. A partir de ello se radicó la denuncia penal.

Lovaglio señaló que la prioridad fue activar la vía penal para no entorpecer la investigación y que, tras el allanamiento que confirmó la presencia de los aparatos en el centro privado, el hospital iniciará actuaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades internas, en caso de que haya personal vinculado a la presunta sustracción.

La causa avanza ahora en el ámbito penal para determinar si existió o no el delito de peculado y establecer las responsabilidades correspondientes.