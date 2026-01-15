Un atrayente encuentro con el arte en el Teatro Municipal

El Teatro Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240, continúa consolidándose como un punto de encuentro para el arte y la expresión local. Desde la Agencia de Cultura se informa que, desde hoy y hasta el sábado próximo, se llevarán adelante talleres dirigidos a toda la comunidad. Es una invitación a compartir experiencias creativas y participar de propuestas artísticas durante la temporada de verano.

Una cita con el canto

Hoy se realizará la actividad "Expresarte con el corazón", un taller recreativo de canto destinado a la estimulación de niños con discapacidad de entre 6 y 12 años, quienes participarán acompañados por sus padres. La propuesta se desarrollará de 16 a 18 horas en el Teatro Municipal y es organizada por la Dirección General de Discapacidad.

A través del canto y la expresión vocal, el taller busca brindar un espacio recreativo y accesible, con actividades musicales simples adaptadas a las posibilidades de cada participante.

Danza y arte

En tanto, el sábado próximo tendrá lugar "Tarde de Mariquitas", un multitaller de danza, arte y expresión personal que se desarrollará de 15 a 21 horas en el Teatro Municipal. La jornada, abierta a todo público y sin necesidad de contar con conocimientos previos, propone un espacio de encuentro, autoconocimiento y expresión a través de la danza, el arte y charlas a cargo de especialistas. Las personas interesadas podrán solicitar información e inscribirse comunicándose al 387-6236280.