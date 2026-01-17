Yésica: un artista que apuesta al profesionalismo y la perseverancia

Yésica, La Insaciable si gue generando sensación sobre los escenarios. Acaba de editar su nuevo material discográfico titulado “35 años a todo ritmo y alegría”, el vigésimo segundo de su carrera artística. Para festejar, el artista salteño viene preparando una serie de actuaciones que se extenderán a lo largo y ancho de toda la provincia.

“Será una inmensa alegría compartir con mi gente, ya que siempre tienen la prioridad de bautizar a mis trabajos discográficos. Por suerte contamos con una agenda completa este verano, la mayoría de mis actuaciones se vienen reflejando en el interior de la provincia”, comentó José “Mortadela” Rivera, el responsable de personificar a Yésica.

Autor de sus temas

“Se trata de una placa movida y tropical, que roza con lo pícaro, no con lo atrevido. Por suerte y gracias a Dios viene sonando fuerte en todo el norte argentino. Soy autor de varios temas del disco, donde se incluyen: cumbias, cuartetos, cumbiones, marchas, tarantelas y chamamé. También sumé covers, pero los adapté a mi estilo. Estamos trabajando a full en el noroeste, los carnavales me trajeron sobrado trabajo. La verdad que estoy feliz de poder estar en contacto con la gente de manera permanente”, agregó Yésica.

“Mortadela” no siempre corrió con la suerte a su favor. La angustia y el dolor también lo acompañaron en otras épocas, pero él siempre se aferró a su familia para salir adelante “Mi esposa Marina y mis hijos Valeria y Rafael, fueron mis generadores de motivación para pelearle a la vida. Sin ellos nada sería posible. Las mujeres de mi casa se encargan de todos los detalles del vestuario, el peinado y el maquillaje, son maravillosos”, dijo.

Aún con voz “blanca”, Rivera ya se empezó a emparentar con los aplausos y las ovaciones.

“Mi placer era cantar música romántica, en especial de Los Angeles Negros. En la década del ‘90, actué a varios cabarets de la capital salteña.También hacía humor en mis espectáculos. Un día me puse la peluca y empecé a cantar como mujer, causó tanto impacto en el público, que decidí inventar el personaje de Yésica, la Insaciable. Esta es la mía...dije en aquel momento”, enfatizó Rivera.

Es un personaje que llega a un público de todas las edades, que aporta picardía, sin llegar a lo atrevido.

Además, es un artista solidario, de manera constante organiza eventos a beneficio para escuelas y comedores de la provincia.

“Cuando regreso de mis giras traigo algunos pedidos para mis amigos que padecen diabetes, y ellos me colaboran con ropa, mercadería, calzados y medicamentos, que luego entregamos a los más necesitados”, afirmó el personaje salteño.

Rumbo a Buenos Aires

Por otro lado, el transformista salteño nuevamente encarará una gira por Buenos Aires después de la temporada de verano. Yésica sigue generando sensación a cada paso en su carrera artística. Hace un par de años se propuso generar “revuelo” en Buenos Aires... y lógicamente alcanzó el propósito.

“Tengo una actuación pendiente en el programa televisivo Vamos a portarnos bien, que se emite todos los sábados, a partir de las 17, por Crónica TV. Nuevamente estaré ante los ojos del país. Esta significará mi octava gira por Buenos Aires, solo que en esta ocasión tendrá el ingrediente de la televisión. También realizaré diversas actuaciones por distintas bailantas de esa provincia”, añadió Rivera. Sin dudas, el multifacético “Mortadela” Rivera es un notable personaje salteño, que supo ganarse el cariño de sus comprovincianos. Sus primeras apariciones en escena fueron con el boxeo, de manera paralela ocupó los escenarios con su voz romántica. También se relacionó a la locución y animación de eventos.

“Me parece increíble haber llegado a los 35 años de carrera artística, con éste personaje que me regaló tantas alegrías. Lógicamente, sin el cariño de la gente, todo hubiera resultado en vano, por eso jamás dejaré de agradecer tanto amor, respeto y mimos”, sentenció Yésica, La Insaciable.

