La Usina Cultural se llena de propuestas: cine, talleres, música, ferias y humor hasta el 11 de enero

La Usina Cultural renueva su programación y propone una semana cargada de actividades culturales, recreativas y formativas entre el lunes 5 y el domingo 11 de enero. Cine, talleres, música en vivo, humor, ferias y espacios de bienestar forman parte de una grilla pensada para públicos diversos y para compartir en familia.

La agenda comienza el martes 6 con la proyección de Husek, una película de Daniela Seggiaro que invita a reflexionar sobre el territorio, la identidad y los vínculos desde una mirada sensible y contemporánea. La función se realizará de 20 a 22 en el Teatro de la Usina Cultural.

El miércoles 7 será una de las jornadas más activas. Desde las 17 y hasta las 20, el SUM será escenario de una jornada abierta de ajedrez, organizada por el Club AMI, destinada a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de promover el juego como herramienta educativa, deportiva y de integración social. Ese mismo día, de 18 a 20, se dictará un taller de escritura creativa y reflexiva, coordinado por Paula Gorosito, orientado a cerrar el año, ordenar ideas y proyectar el 2026 a través de ejercicios personales y consignas lúdicas. La actividad es arancelada y requiere inscripción previa.

La música también tendrá su espacio el miércoles por la noche con la presentación de Fat Family, una propuesta que recorre el R&B, soul, funk, Motown y rock, con versiones de grandes referentes y un fuerte énfasis en el groove. El show será de 20 a 22 en el anfiteatro.

El jueves 8, en el mismo horario y escenario, subirá a escena Defolk, banda de folklore salteño con más de cinco años de trayectoria, reconocida por fusionar raíces tradicionales con una mirada actual y un sonido propio.

El viernes 9 llegará el turno del humor con Salta Stand Up, una noche de comedia en vivo con artistas locales y material original. El espectáculo se realizará desde las 20.30 en la zona de foodtrucks, con entrada libre y gratuita.

El sábado 10 combinará bienestar, juegos y música. Por la mañana, de 10 a 12, se desarrollará Santosha Yoga, una práctica abierta que propone posturas suaves y respiración consciente, ideal para equilibrar cuerpo y mente, sin necesidad de experiencia previa. Por la tarde, desde las 17 y hasta las 23, la Plaza de la Usina Cultural será sede de la Feria Infantil, con juegos, libros, moda circular, stickers y propuestas creativas pensadas para disfrutar en familia. La jornada cerrará con Criosho Music – Nocheros Lo-Fi, una relectura del folklore argentino desde el lenguaje lo-fi, con un homenaje a las canciones de Los Nocheros. El show será de 20 a 22 en el anfiteatro, con entrada libre y gratuita.

La semana concluirá el domingo 11 con la presentación de Los Bensáticos, banda salteña de rock nacional e internacional que combina composiciones propias con clásicos del género. El recital se realizará de 20 a 22 en el anfiteatro de la Usina Cultural.

Con propuestas gratuitas y accesibles, la Usina Cultural se consolida una vez más como un punto de encuentro clave para disfrutar del verano en Salta, promoviendo el arte, la participación y el acceso a la cultura.