Guillermo Diéguez: "La Guerra Civil Española trasciende épocas, es una metáfora de la lucha por la libertad"

La Guerra Civil Española no terminó en 1939; para miles se transformó en un exilio que cruzó el Atlántico. Guillermo Diéguez, contador de profesión y dramaturgo, sintió ese dolor en los relatos de sus abuelos y en sueños que le dictaban escenas que también le pertenecían. En "A por la tercera", una obra teatral, rescata la lucha de cuatro exmilicianos por restaurar la República en el "otoño de sus vidas", cuando muere Franco en el 75.

La ficción sobre este "héroe colectivo" da ahora el salto al formato audiovisual. En una apuesta independiente, Diéguez se une a Alejandro Arroz, Norberto Ramírez y Cristina Idiarte para transformar su texto en un corto. En diálogo con El Tribuno, el escritor reflexiona sobre la urgencia de romper el silencio histórico, el desafío de filmar el Madrid de 1975 en Salta y cómo una historia de resistencia española se vuelve un mensaje universal de libertad.

"Estuvo dos años en gira nacional, con salas llenas en Buenos Aires, y tuvo mucha repercusión en muchas asociaciones de memoria", cuenta el realizador sobre la obra teatral.

¿Cómo nace la película?

Alejandro Arroz me decía que veía una película. Tenemos invitaciones para presentar la obra en Uruguay, en Madrid, en México, pero no podemos mandar el elenco de La Morisqueta, es imposible. Y surge la idea: invertir de una sola vez en un cortometraje, y exportarlo. Y empezamos a juntar dinero, le encargué el guion a Arroz. Y me propuso que sea el director y productor. Él es el director de fotografía y cámara. Lo llamó al Negro Ramírez como director de sonido, y comprometí a Cristina Idiarte como asistente de dirección de los actores. Tuvimos varias versiones hasta que llegamos a una que nos gustaba, y empezamos a hacer el rodaje en Salta, con fondos conseguidos y financiación propia. Filmamos en enero y los primeros días de febrero, fue un desafío porque tuvimos que hacer que Madrid sea Salta, que nuestro verano sea invierno y que el 2026 sea el 1975.

La obra "A por la tercera" llega al cine, aquí parte del equipo. Gentileza G. D.

Contame sobre la historia que abordan.

Cuando muere Franco, después de 36 años de dictadura, cuatro ex milicianos ya ancianos sueñan con restaurar la legalidad de la República. Conspirando un golpe de mano para recuperar la democracia. Tuvo muchas críticas... una crítica de teatro de Buenos Aires hizo una analogía con muchas metáforas de El Eternauta... El héroe colectivo, la persona común... el juego de naipes como elemento integrador. Y con el guion cinematográfico, hay otras adhesiones, como la Asociación La Desbandá, una asociación de memoria de Málaga, España, que rememora la huida del pueblo de Málaga hacia Almería, cuando están por llegar las fuerzas de Franco... me invitan el año que viene a hacer la marcha de los 90 años de La Desbandá, y quiero presentar el cortometraje allá. Y también lo declaró de interés la Asociación de Voluntarios Argentinos para la Guerra Civil Española, de La Plata, y el Centro Republicano Español de Mar del Plata, el único centro republicano que queda en Sudamérica. Con este envión, ya hemos terminado la producción básica, ya tenemos las imágenes y ahora estamos abocados a fondearnos para hacer la postproducción.

¿Por qué el tema?

Parece alejado, pero, en realidad, muchos de nuestros abuelos o bisabuelos tuvieron una huida en un segundo exilio español que no se conoce tanto. Los gobiernos de esa época en Argentina no promovían esa inmigración. Muchos de esos barcos llegaron a Chile, a México, a Brasil, y de ahí llegaron a Argentina. O bien por algunos familiares llegaron acá. Nosotros tenemos 30.000 desaparecidos en una dictadura de unos cuántos años. Ellos han tenido 36 años de dictadura y 3 de guerra civil. Cuando ellos han llegado al poder han silenciado todo, han cambiado el sistema educativo, han depurado maestros, bibliografías, han expulsado, han asesinado, han expropiado fábricas. Hay un silencio que ha sido muy fuerte. "¿Por qué de Argentina?, ¿por qué sabes más de la guerra civil que nosotros, los españoles?", me decía un español allá, y le digo: "porque a ustedes les han escondido la historia. A ustedes les han robado la historia".

¿Por qué teatro?

Cuando concebí la obra, sentí la necesidad de que sea contada por palabras habladas, y por eso elegí teatro, y me puse a estudiar dramaturgia. Y todo tiene su premio. Cuando presento el libro en la Feria del Libro en Buenos Aires, me esperaba un periodista de Radio Quilmes llorando, me dijo "ahora sé por qué mi papá hizo un asado cuando murió Franco". Una señora que me esperaba en el Teatro Alberti de Tucumán se puso a contarme la historia de ella, de inmigrante que había venido en los barcos, y el hijo me miraba, era abogado, y me dice "mi mamá nunca contaba esta historia, yo no sabía"... era conmovedor. Otro me decía: ahora sé por qué mi papá ha venido de Chile. Hay cosas así que hacen que uno sienta que valió la pena, y hay una razón por la que esto salga en este lado del mundo.

Esas devoluciones alientan.

Estos apoyos declarativos me dan fuerza para invertir y para hacer una verdadera "exportación de bienes culturales". Creo que vamos a estar por lo menos en 20 festivales internacionales, y, sin duda, espero estar en Mar del Plata y Buenos Aires. El BAAR, un festival de cine argentino de Barcelona, es a fines de julio, y me piden que la presente. Y, me gustaría ir ya con la película terminada.

En el país muchos movimientos nacen del exilio español en los 40. Y esas historias nos pertenecen… ¿Qué reflexión te merece la democracia, el poder participar, decir, contar cosas como esta?

Yo soy tucumano, mi niñez fue marcada por la ocupación del ejército en la época del Operativo Independencia, ¿no?, y vivir en ese clima político. Yo valoro mucho y la defiendo a la democracia, y no solo hablo cuando estamos en un estado de democracia, que todos creen que está bien, sino en cada detalle. Cuando se censura un libro, cuando quieren gobernar por decreto, cuando no respetan a las minorías, cuando hacen una manipulación de los sistemas electorales. Entonces yo también me pongo, digamos, en alerta y trato de luchar contra todas esas pequeñas patologías de la democracia, que hay que arrancarlas para que la democracia dure. Uno de los apoyos que tengo es de la Asociación de Voluntarios de Argentina en la Guerra Civil. Fueron cientos de voluntarios argentinos a pelear en la guerra civil. Y como bien dices, mucha historia del anarquismo italiano o español fue fundadora de nuestros movimientos sociales y de las primeras organizaciones sindicales, como por ejemplo las fraternidades de los ferrocarriles. Así que siento que sí, es parte de nuestra historia, parece desconectada pero está muy conectada...

Lola Ruiz Ibarruri, nieta de Dolores Ibarruri, y el escritor.

Hay mucho para contar sobre esa España.

Como modelo mundial, la España del 36, cuando se establece la Segunda República y llega el golpe, es uno de los únicos momentos en que el pueblo entero se levanta contra una opresión fascista. En la Alemania nazi cuando surgía Hitler se van adhiriendo lentamente con normas, con intelectuales y el pueblo va apoyando y adhiriéndose a las políticas de odio, de segregación, de sectarismo, de hipernacionalismo. En España, el pueblo les planta cara. Ellos creían que iba a ser un golpe exitoso y dura tres años la guerra. Por supuesto, Franco fue apoyado por las potencias fascistas de Alemania e Italia, así que no había casi chance de ganar. Fue también un momento histórico, muchos creen que la guerra mundial se elabora, se planea ahí, en la misma España. Los bombardeos de Guernica por la Legión Cóndor Alemana era un análisis de laboratorio para ver la destructividad de los bombardeos en ciudades en una guerra futura. Hay mucho por traer. Y lo otro es que esta cuestión de que mis héroes son ancianos muestra que nunca se rindieron, ¿no? Como dice una frase en mi libro: "siempre es posible una primavera en el otoño de la vida". Y esta lucha por la libertad también la han visto como una metáfora muchas personas que viven en una relación familiar conflictiva, de violencia de género, o gente que está en una situación de acoso en cualquier país, ¿no? La Guerra Civil Española trasciende épocas, es una metáfora de la lucha por la libertad y se transforma en un mensaje universal.

La película llegará a grupos de teatro del mundo, que pueden apropiarse del texto dramático...

Ojalá que sí. De hecho, si bien los derechos de autor están registrados y defendidos, mi idea es no lucrar con esto, sino que otras compañías también puedan montar la obra. Estuve visitando Valencia, Barcelona, Madrid, conversando con gente afín al teatro. Y una vez en Barcelona me dijeron "pero si no está en catalán que es nuestro idioma nacional no creo que ninguna compañía se interese". Bueno, la traduje al catalán, al francés, al italiano y al inglés. Y busca homenajear también la ruta del exilio español, porque muchos que no vinieron a países latinoamericanos se fueron a Inglaterra, a Francia y por eso, el homenaje. Muchos grupos de anarquistas o republicanos italianos fueron como voluntarios y combatieron contra otros italianos en la Guerra Civil Española. Es una historia digna de ser recuperada, tiene elementos políticos y sociales que son interesantes para analizar. Ojalá que la monten en México, en España y también en Francia. En el sur de Francia hay una asociación que se llama FREE, significa hijos y nietos de republicanos en el exilio, y ellos conservan los actos culturales de la memoria de la República, en Argelès-sur-Mer, en Courbet, en Toulouse. Toulouse fue la capital de la república en el exilio, y muchos nietos de esa gente quizás son franceses. Pues ahora tienen la obra en francés. Espero que a través del cortometraje lleguen al guion y también lo puedan representar en sus actos de memoria...

"Hay chicos que no han ido nunca al teatro"

De profesión contador público nacional, Guillermo Diéguez escribe poesía, cuentos, microrrelatos y teatro. "Esta versión cinematográfica me da la posibilidad de exportar la obra solo con el costo de la inversión de la producción", dice. "Y también me permite llegar a las nuevas generaciones en un formato amigable. Hay chicos que no han ido nunca al teatro", se inquieta, y cuenta: "Cuando iba al secundario en Tucumán, una de las salidas era el teatro, teatro under, alternativo, teatro formal. Y, aquí en Salta, algunos chicos del secundario no han ido nunca al teatro, salvo que los haya llevado la escuela".

Esta apuesta a lo audiovisual también es una forma de llevar esta historia a las nuevas generaciones, y de acercarlas al teatro.