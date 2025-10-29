Jamaica "zona catastrófica", tras el violento paso del huracán Melissa

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró ayer el país como "zona catastrófica", tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5 y que disminuyó a 4 horas después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

La declaración se realizó en virtud de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, señaló la oficina del primer ministro en un comunicado.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, por sus siglas en inglés), más de 530.000 clientes, alrededor del 77%, se encuentran sin servicio eléctrico en el país.

Por su parte, Desmond McKenzie, el ministro de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres, informó que se reportaron inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en la infraestructura.

Hasta ahora, los municipios con mayores daños son Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde muchas comunidades siguen aisladas y las carreteras están intransitables.

Varias familias quedaron atrapadas

McKenzie describió la devastación en Saint Elizabeth como "extensa", informó que "varias familias" quedaron atrapadas en sus hogares en Black River y los equipos de rescate tienen dificultades para llegar a los residentes afectados debido a las peligrosas condiciones.

Recalcó que no podía proporcionar detalles específicos sobre la magnitud de los daños causados por el huracán, ya que las evaluaciones apenas están comenzando.

Además, McKenzie agradeció al Cuerpo de Bomberos y a la Fuerza de Defensa su ardua labor para ayudar a los pobladores.

Del mismo modo, el ministro de Industria de Jamaica, Aubyn Hill, emitió una orden de emergencia para evitar la especulación con los precios y salvaguardar los suministros esenciales. "Debemos seguir manteniendo de forma proactiva la estabilidad, protegiendo a los consumidores y evitando cualquier tipo de especulación en un momento en el que los ciudadanos están asegurando sus suministros de alimentos, agua y otros productos", explicó Hill.

Las autoridades jamaiquinas informaron que Melissa provocó también daños en seis hospitales y dejó rutas inundadas, postes de luz y árboles caídos, según datos preliminares.