Caribe en vilo: Estados Unidos anunció la operación "Lanza del sur"

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció ayer una operación militar de nombre "Southern Spear" (Lanza del sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Aunque no lo especifica, se da a entender que el nombre "Lanza del sur" podría englobar el nutrido despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe, frente a la costa venezolana, desde este verano.

Tras la llegada del portaaviones de Estados Unidos

El anuncio de Hegseth llega pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que la Casa Blanca ha desplegado en la zona desde mediados de agosto.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente venezolano Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de "ilegítimo", y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, que ha provocado la muerte a 75 de sus ocupantes. Mientras Washington asegura que son lanchas que transportan fentanilo a Estados Unidos, Maduro señaló que las acciones son un intento de sacarlo del poder para así imponer una autoridad "títere" con la que EEUU pueda "apoderarse" de los recursos naturales de Venezuela.

"El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", aseguró Hegseth en su mensaje, en el que afirma que "esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".

"El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos", concluye el mensaje.