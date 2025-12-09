María Corina Machado: aguardan su presencia y su palabra en Oslo

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado iba a brindar una conferencia de prensa en Oslo, como ganadora del Premio Nobel de la Paz, pero se postergó, mientras se aguardaba su llegada.

El Instituto Nobel de Oslo fue el encargado de dar la noticia y, sin ofrecer detalles, se limitó a difundir que el nuevo horario se anunciará “con un mínimo de dos horas de antelación”.

Clara Machado Parisca, hermana de la dirigente, quien ya se encuentra en Oslo, sostuvo en diálogo con la prensa que María Corina “está intentando llegar a Oslo”. “Su deseo es estar aquí con nosotros”, comentó la mujer, según declaraciones que publica el sitio Newsweek Argentina.

Asimismo, continuó: “Tenemos fe de que va a llegar muy pronto. Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”.

Ricardo Machado, el hijo de Corina Machado, quien también está en la capital noruega, afirmó sentirse “muy emocionado y orgulloso” por la lucha de su madre, mientras que la la madre de la líder opositora, Corina Parisca, y su otra hija, Ana Corina Sosa Machado, también ya están en Oslo.

Por su parte, Corina Machado contó: “Todos los días rezo el Rosario, le pido a Dios el Padre, a la Virgen, ambos juntos, que tengamos a María Corina mañana. Y si no la tenemos mañana, es porque esa es la voluntad de Dios”.

Edmundo González Urrutia, otro líder opositor que fuera votado -y reconocido por varias naciones- presidente de Venezuela, esperaba también en Oslo a la señora Machado.