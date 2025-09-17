¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Especial
Copa Libertadores
Lionel Messi
Cámara de Diputados de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación
Reservas del Banco Central
Javier Milei
Shakira
Jair Bolsonaro
Especial
Copa Libertadores
Lionel Messi
Cámara de Diputados de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación
Reservas del Banco Central
Javier Milei
Shakira
Jair Bolsonaro

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel

La enfermedad del expresidente se encuentra en "estado precoz".
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 21:57
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufre un cáncer de piel "precoz", pero aun así fue dado de alta ayer del hospital en el que había sido internado la víspera, y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

Notas Relacionadas

El líder de la ultraderecha, condenado la semana pasada a 27 años y 3 meses de cárcel por golpismo, fue ingresado de urgencia este martes y, de acuerdo a los médicos, le fueron retiradas ocho lesiones en la piel.

Claudio Birolini, uno de sus médicos, dijo que dos de esas lesiones "dieron positivas para un tipo de carcinoma de células escamosas", un tipo de cáncer en "estado precoz" y que no requiere de momento ningún tratamiento específico, pero sí obligará a "evaluaciones periódicas" para vigilar su desarrollo.

Birolini explicó que "no se trata del cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más agresivos", y será evaluado gradualmente por los médicos en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, donde está en prisión domiciliaria desde el mes pasado por haber incumplido diversas resoluciones judiciales.

El médico precisó que Bolsonaro, de 70 años y quien fue hospitalizado con un cuadro de "anemia persistente y alteración de la función renal", se ha recuperado de esos problemas, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja.

El líder de la extrema derecha brasileña Bolsonaro sufre serios problemas de salud desde 2018, cuando en plena campaña electoral fue apuñalado por un enfermo mental en medio de un mitin. Sin embargo, el médico aclaró que ni el cáncer ni los problemas que presentó esta semana tienen relación alguna con ese episodio, que ya le ha llevado en varias ocasiones al quirófano por graves problemas intestinales.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD