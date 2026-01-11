Desgaste y esperanza: la vigilia de los familiares de presos políticos

Los familiares de los presos políticos en Venezuela se mantienen a la espera de excarcelaciones y a pesar del "desgaste físico y emocional" que aseguran sentir tras más de tres días de que las autoridades anunciaran la liberación de un "número importante" de estos detenidos.

En las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, Margareth Baduel, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo que en "cada penal hay una familia esperando" que se concreten "las liberaciones que anunciaron que se iban a dar", algo que, aseguró, "todavía no se ha materializado".

"Seguiremos esperando. Sí, es un desgaste físico, emocional, sin duda, no lo voy a negar, pero es también entender que esto va a pasar y vamos a tener tiempo para recuperarnos", expresó.

Tras una visita a su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020, dijo que confía en que esta "sea la última".

A decenas de familiares, Margareth Baduel les transmitió un mensaje de su hermano, quien, aseguró, pidió que se mantengan "unidos y en oración" y con "la certeza de que el cambio ya no tiene vuelta atrás" y que van "a ser libres".

"No sabemos si vamos a esperar una hora, un día o dos, pero que va a pasar", dijo la activista, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido.

Familiares, a la espera

En las adyacencias del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, se encontraba este sábado cerca de una veintena de familiares de personas recluidas en otros centros de detención y que, aseguraron, habían recibido una información de que estas serían trasladadas a ese lugar y posteriormente liberadas.

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberadas un "número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

Sin embargo, familiares, activistas, organizaciones no gubernamentales y opositores denuncian que las excarcelaciones han sido a cuentagotas y que, de momento, han sido liberadas entre 15 y 22 personas, frente a las más de 800 que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, la gran mayoría desde la crisis poselectoral de 2024.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), llamó a las autoridades a "acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares".

"Ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas"

El líder opositor Edmundo González Urrutia, cuyo yerno está preso en Venezuela, ha denunciado que "no se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas" por el régimen venezolano.

González Urrutia, que la oposición venezolana considera el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y que vive exiliado en España desde septiembre de 2024, ha difundido un mensaje en su cuenta de X en el que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela.

"La realidad es otra"

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", denuncia.

González Urrutia deja claro que "la espera prolongada no es neutral" porque "genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías".

"Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre", afirma el líder opositor venezolano.