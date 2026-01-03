La detención de Maduro: qué dijeron los presidentes de América y líderes mundiales

En las primeras horas de este sábado, una operación militar a gran escala ejecutada por Estados Unidos provocó explosiones sobre Caracas y otras zonas de Venezuela y culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados en un avión fuera del país, según confirmó el presidente estadounidense.

El gobierno de Donald Trump calificó la acción como una medida destinada a desmantelar lo que definió como un régimen ilegal y narcotraficante, y afirmó que EE. UU. supervisará una transición segura de poder en Venezuela, incluso con la explotación temporal de sus vastas reservas petroleras.

La operación, que incluyó bombardeos y la intervención de fuerzas especiales, constituye el episodio militar más significativo de Estados Unidos en América Latina desde la invasión a Panamá en 1989 y ha generado una rápida y profunda reacción internacional.

Qué dijo Lula da Silva (presidente de Brasil)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó un enérgico rechazo a la detención de Nicolás Maduro y a la intervención militar extranjera en Venezuela, al considerar que se trata de un hecho de extrema gravedad institucional.

Desde Brasilia, Lula advirtió que la acción “viola principios elementales del derecho internacional” y sostuvo que “ningún país tiene derecho a intervenir militarmente en otro para imponer una salida política”.

El mandatario brasileño remarcó que la crisis venezolana debe resolverse “por medios pacíficos, con diálogo y con la participación de los propios venezolanos” y alertó que el operativo podría desestabilizar toda América del Sur, además de generar consecuencias humanitarias imprevisibles.

Brasil también solicitó una reunión urgente de organismos regionales para evaluar el impacto del hecho.

Qué dijo Daniel Noboa (presidente de Ecuador)

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa adoptó una postura cauta pero crítica, enfocada en el respeto al derecho internacional y la estabilidad regional.

En un comunicado oficial, el Gobierno de Ecuador expresó su “preocupación por el uso de la fuerza en territorio venezolano” y sostuvo que “ninguna crisis política puede resolverse al margen del derecho internacional y de los organismos multilaterales”.

Noboa remarcó que Ecuador seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos y pidió que se garantice la protección de la población civil, así como un proceso que permita una salida democrática, pacífica y ordenada en Venezuela.

Qué dijo Claudia Sheinbaum (presidente de México)

El gobierno mexicano rechazó categóricamente la intervención militar y señaló que vulnera el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En un comunicado oficial de la Cancillería se afirmó: “México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares unilaterales realizadas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.”

México subrayó que el diálogo y la negociación son los únicos caminos legítimos para resolver los conflictos en la región y que cualquier uso de la fuerza pone en riesgo la estabilidad regional.

Qué dijo la cancillería de Uruguay

Uruguay expresó su “seria preocupación” y su rechazo a cualquier intervención militar extranjera en la región. El comunicado oficial sostiene: “Uruguay rechaza toda intervención militar de un Estado en el territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU.”

La postura uruguaya se centra en la no intervención, la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos como principios innegociables de la política exterior.

Qué dijo Gabriel Boric (presidente de Chile)

El presidente Gabriel Boric manifestó la preocupación chilena ante las acciones militares y llamó a resolver la crisis venezolana de forma pacífica.

En su publicación en X, Boric dijo: "Como Gobierno de Chile, expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una solución pacífica a la grave crisis que afecta al país.”

Boric subrayó que Chile reafirma su compromiso con los principios del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y la no intervención de terceros estados.

El comunicado del Gobierno de Bolivia

Aunque no hubo una declaración presidencial explícita en redes, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano expresó un fuerte apoyo al pueblo venezolano en su proceso democrático. El comunicado oficial señalaba que Bolivia: “Expresa su firme y decidido apoyo al pueblo venezolano en la recuperación de la democracia, el orden constitucional y la plena garantía de los derechos humanos, reiterando su compromiso con la paz, la estabilidad y la asistencia humanitaria.”

Se destacó la voluntad de cooperar con la comunidad internacional para asegurar un proceso de transición sin violencia.

Qué dijo Santiago Peña (presidente de Paraguay)

El presidente patriota destacó que, si bien la caída de Maduro puede ser vista bajo ciertos prismas como positiva, la única vía legítima debe ser democrática y dentro del marco legal. Peña afirmó que “la caída de Maduro solo puede considerarse positiva si se prioriza un proceso democrático y se preserva el bienestar del pueblo venezolano.”

La posición de Paraguay enfatiza el rol de las instituciones democráticas y la estabilidad social para cualquier transición.

Qué dijo Gustavo Petro (presidente de Colombia)

El presidente colombiano rechazó la intervención militar unilateral e hizo un llamado urgente a organismos multilaterales. En un mensaje oficial en redes, Petro escribió: “El Gobierno de Colombia ve con profunda preocupación los informes de explosiones y actividad bélica en Venezuela y reitera su compromiso incondicional con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial.”

Petro también subrayó que cualquier acción que ponga en riesgo a la población civil o que agrave la situación regional es inaceptable y reclamó una reunión de emergencia ante la ONU y la OEA.

Reacciones de líderes mundiales

Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó profunda alarma por la operación, señalando que podría constituir “un peligroso precedente” y subrayó la importancia de respetar las normas del derecho internacional.

La reacción de Rusia

El gobierno ruso reaccionó con una crítica severa y una alerta diplomática, calificando la operación militar estadounidense como una violación grave de la soberanía de Venezuela y del derecho internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sostuvo que: “Los Estados Unidos han cometido un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable.”

Además, Moscú pidió que Washington reconsidere su postura y libere inmediatamente a Nicolás Maduro y a su esposa, a quienes calificó como autoridades legítimamente electas. El comunicado también señaló que los pretextos usados para justificar la acción son infundados, y que la situación exige diálogo y resolución pacífica, no confrontación militar.

La reacción rusa incluyó además advertencias sobre los riesgos de escalada del conflicto, con llamados a evitar una crisis internacional mayor y a mantener los canales diplomáticos abiertos.

China, “profundamente conmocionado”

China, uno de los aliados más importantes de Venezuela, emitió una declaración dura desde el Ministerio de Relaciones Exteriores: “China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su presidente.”

El comunicado describió el operativo como un acto de hegemonía que vulnera gravemente el derecho internacional y la soberanía venezolana, y alertó que esta clase de medidas amenazan la paz y la seguridad no solo en América Latina y el Caribe, sino en toda la comunidad internacional.

China subrayó además que la única vía legítima para resolver crisis políticas internas debe ser por medios pacíficos y dentro del marco de la ley internacional, llamando a todos los actores a abstenerse de acciones unilaterales que puedan agravar la situación.

Francia, condena explícita

El gobierno francés fue uno de los más explícitos en su rechazo: “La operación que condujo a la captura de Nicolás Maduro contraviene el principio de no uso de la fuerza en las relaciones internacionales.” - Jean-Noël Barrot, ministro de Relaciones Exteriores de Francia.

Barrot enfatizó que no puede existir una solución impuesta externamente y que la salida a la crisis debe surgir del pueblo venezolano, respetando sus derechos y su soberanía.

Alemania – Prioridad a una resolución política y respeto al marco internacional

El gobierno alemán instó a evitar una mayor escalada y puso el foco en el diálogo: “Llamamos a todas las partes a evitar una escalada de la situación y a buscar caminos hacia un arreglo político que respete el derecho internacional. Los venezolanos merecen un futuro pacífico y democrático.”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

La postura de Berlín siguió la línea de la UE, insistiendo en que, aunque la legitimidad del régimen de Maduro ya era cuestionada, no se puede sacrificar el principio de soberanía por actos unilaterales de fuerza.

Reino Unido: "Respeto a la ley y cautela"

Desde Londres, el primer ministro Keir Starmer aclaró que el Reino Unido no participó en ninguna operación militar y subrayó la necesidad de establecer los hechos antes de emitir juicios definitivos: “Creemos que todos los países deben respetar el derecho internacional. Vamos a recopilar más información para entender lo ocurrido.”, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido.

Aunque el mensaje fue más prudente, el énfasis en la legalidad internacional y la contención diplomática fue claro.