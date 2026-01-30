Trump: "Putin aceptó no atacar Ucrania una semana, por el frío"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su petición de no atacar Ucrania durante una semana debido al frío extremo que afecta a la región.

"Personalmente le pedí al presidente (Vladimir) Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos ucranianos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí", aseguró el presidente de EEUU durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Trump dijo que "mucha gente" le había aconsejado no llamar a su homólogo ruso por si era una "pérdida de tiempo", pero celebró que Putin respondiera positivamente, aunque no dio más detalles acerca de la llamada.

"Estamos muy contentos porque, además de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", consideró. Agregó que en Ucrania casi no se creían la noticia y que están "muy contentos".

Estas declaraciones del mandatario llegan después de que Rusia lanzara la noche del miércoles contra territorio ucraniano un total de 105 drones de larga distancia, y dejara tres víctimas mortales en la región de Zaporiyia.

Al menos 84 de los drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 18 impactaron en siete localizaciones distintas del país atacado no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este nuevo bombardeo nocturno.

Millones de personas en Kiev y otras regiones del país se han quedado sin calefacción y electricidad este mes durante varios días seguidos debido a la ola de ataques rusos a la infraestructura energética.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, advirtió en su discurso a la nación de esa jornada que Rusia preparaba nuevos ataques masivos de este tipo, justo cuando se espera que las temperaturas vuelvan a rondar los 20 grados negativos este fin de semana en Kiev y otras regiones después de que los termómetros volvieran a superar los 0 grados este miércoles en la capital.

Esperanza

Zelensky espera que el supuesto acuerdo con Moscú para un cese de los ataques rusos contra ciudades ucranianas por el frío extremo, anunciado por Trump, se haga realidad.

"Esperamos que los acuerdos sean implementados. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el final de la guerra", escribió en sus redes sociales.

Zelensky señaló que el suministro eléctrico es básico para la vida y agradeció los esfuerzos de los aliados de Ucrania a la hora de ayudar a proteger a la población civil.

Y manifestó la esperanza de que Estados Unidos sea capaz de garantizar que realmente cesan los ataques rusos contra el sistema energético, apuntando a que la supuesta tregua debería empezar de inmediato.