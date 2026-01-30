PUBLICIDAD

Bendita TV
Villa San Antonio
Suba del gas
Champions League
Muerte en Joaquín V. González
Renaper
Inundaciones río Bermejo
Marcos Giles
Cuba
Prueba toxicológica
Internacionales

Crisis en Cuba: el ministerio de Relaciones Exteriores recomendó que los argentinos no viajen a la isla

En un comunicado oficial, Cancillería Argentina, advirtió acerca de los riesgos que implica visitar Cuba. Recomendó a los argentinos "evitar o posponer viajes turísticos a la isla". 
Viernes, 30 de enero de 2026 15:42
Pablo Quirno al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería argentina emitió un comunicado oficial en el que aconseja a los ciudadanos agentinos no viajar a Cuba y posponer viajes ya emitidos, ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la advertencia se fundamenta en los faltantes de combustibles, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, escasez de alimentos y medicamentos y tanto dificultades como afectacciones en el acceso al agua corriente.

Pablo Quirno saliendo de una reunión en Casa Rosada.

El documento también sugiere que los argentinos que residen actualmente en Cuba, que se mantengan atentos a la evolución de la situación. Además, proporcionaron una vía de contacto para optener asistencia consular.

Captura de pantalla: Comunicado oficial de Cancillería Argentina.

Desde Cancillería indicaron que estas recomendaciones forman parte de los mecanismos habituales de asistencia y prevención consular. También recordaron que ante cualquier eventualidad los ciudadanos pueden comunicarse con la representación argentina en la isla a través de los canales oficiales.

El Canciller argentino junto al Secretario de Estado de Estados Unidos.

La advertencia se da en un contexto de alta complejidad económica y social que atraviesa Cuba y que en los últimos meses impactó tanto en la vida cotidiana como en el normal desarrollo de las actividades turísticas.

