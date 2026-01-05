Maduro declaró ante el juez en Nueva York: "Soy inocente, un hombre decente"

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo su primera declaración ante un juez federal de Nueva York este lunes, donde se enfrenta a acusaciones de narcotráfico. Durante la audiencia, Maduro se declaró "inocente" y afirmó: "Soy un hombre decente", rechazando las acusaciones que lo vinculan con el tráfico de drogas a través del Cartel de los Soles, una organización que, según la justicia estadounidense, operaría en estrecha relación con altos funcionarios venezolanos.

Maduro fue escoltado por sus abogados, con auriculares para escuchar la traducción de la audiencia. Su esposa, Cilia Flores, se encontraba también en la sala, sentada unos asientos más atrás, vistiendo un atuendo similar al de Maduro.

Al momento de ingresar, el juez solicitó que Maduro confirmara su nombre ante el tribunal, a lo que respondió afirmativamente. Luego, con firmeza, el depuesto mandatario expresó en sus primeras palabras públicas desde su captura en Caracas: "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país".

El juez Alvin Hellerstein dio por finalizada la comparecencia de Maduro y anunció que volverán a encontrarse el 17 de marzo para la próxima audiencia, según informó The New York Times.

Cilia Flores también se declaró inocente

La atención del tribunal se centró luego en su esposa, Cilia Flores, quien también se declaró "completamente inocente" de las acusaciones en su contra. Al ser llamada a confirmar su nombre, Flores respondió sin dudar: "Sí, soy Cilia Flores Maduro, soy la primera dama de Venezuela".

El juez les informó que tienen derecho a consultar con funcionarios consulares, lo que fue confirmado por ambos. Maduro, con una clara postura de desafío, respondió: "Sí, lo entendemos y nos gustaría que se realice una visita consular".

Noticia en desarrollo...