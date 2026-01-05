Gustavo Petro le respondió a Trump: "Por la patria tomaré de nuevo las armas"

Las tensiones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, escalaron este lunes luego de que Trump calificara a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos”. En respuesta, Petro redobló la apuesta y afirmó que, a pesar de haber jurado no volver a tomar un arma, lo haría "en nombre de la Patria".

En un extenso posteo en sus redes sociales, Petro comenzó refiriéndose al compromiso que había asumido en 1989 de no tocar más un arma tras el Pacto de Paz, pero advirtió: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero". Su declaración se dio después de las amenazas de Trump, quien sugirió que Estados Unidos podría enviar una misión a Colombia tras la detención de Nicolás Maduro.

Petro también aprovechó para defenderse de las acusaciones de narcotráfico y de la supuesta ilegítima administración de su gobierno, resaltando que "no soy ilegítimo, ni soy narco". Además, detalló su vida personal al afirmar: "Solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso".

El mandatario colombiano también destacó su confianza en el pueblo de Colombia y dejó en claro que su prioridad era la defensa de la soberanía del país. "Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra". En ese sentido, Petro instó a sus fuerzas armadas a "no disparar al pueblo y sí al invasor", calificando la amenaza de Trump como "ilegítima".

La amenaza de Trump se generó tras una rueda de prensa en la que el presidente estadounidense habló sobre la situación en Venezuela y Colombia, sugiriendo que podría aplicar una operación similar a la que utilizó en Venezuela para capturar a Maduro. “Colombia está muy enferma y la maneja un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos, pero no lo hará por mucho tiempo”, señaló Trump