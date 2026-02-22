Cómo impactará la extensión del RIGI

El Gobierno nacional prorrogó este jueves hasta el 8 de julio de 2027 el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) e incorporó proyectos de explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos en tierra.

El Ejecutivo formalizó, a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, la extensión del plazo para adherir al régimen que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, incluido en la ley Bases, que sancionó el Congreso el 12 de junio de 2024. El RIGI es clave para atraer inversiones para la minería en Salta.

Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado, la prórroga tiene como objetivo "acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos".

La nueva norma fija para los desarrollos de hidrocarburos un monto mínimo de inversión de 600 millones de dólares en activos computables, en línea con el exigido para proyectos vinculados a la exportación de gas.

La cartera económica afirmó que la norma establece "reglas más claras para que empresas que ya operan en la Argentina puedan adherir ampliaciones relevantes, garantizando que los incentivos apliquen a esa nueva inversión y no a operaciones preexistentes".

También mejora los procedimientos vinculados a proveedores, importaciones y evaluación de proyectos.