PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
22 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Argentina - Primera Nacional
Boca en Salta
Boca en Salta
editorial
Salud en crisis
Minería en Salta
reforma laboral de Milei
Argentina - Primera Nacional
Boca en Salta
Boca en Salta
editorial
Salud en crisis
Minería en Salta
reforma laboral de Milei

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Minería

Cómo impactará la extensión del RIGI

Se trata de una herramienta clave para sumar inversiones y proyectos a la minería.
Domingo, 22 de febrero de 2026 01:49
Taca Taca es un proyecto de cobre que generará empleo genuino en Salta.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Gobierno nacional prorrogó este jueves hasta el 8 de julio de 2027 el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) e incorporó proyectos de explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos en tierra.

El Ejecutivo formalizó, a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, la extensión del plazo para adherir al régimen que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, incluido en la ley Bases, que sancionó el Congreso el 12 de junio de 2024. El RIGI es clave para atraer inversiones para la minería en Salta.

Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado, la prórroga tiene como objetivo "acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos".

La nueva norma fija para los desarrollos de hidrocarburos un monto mínimo de inversión de 600 millones de dólares en activos computables, en línea con el exigido para proyectos vinculados a la exportación de gas.

La cartera económica afirmó que la norma establece "reglas más claras para que empresas que ya operan en la Argentina puedan adherir ampliaciones relevantes, garantizando que los incentivos apliquen a esa nueva inversión y no a operaciones preexistentes".

También mejora los procedimientos vinculados a proveedores, importaciones y evaluación de proyectos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD