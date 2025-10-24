PUBLICIDAD

24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
lectura de tarot
Lowrdez Fernández
Veda electoral
Crimen de Jimena Salas
Joven desaparecido
Gustavo Sáenz
Torneo Clausura
Especial
Fórmula 1
Orán
Municipios

El periodismo de Orán está de luto por el fallecimiento de César Salomón

Dejó una profunda huella en la prensa salteña y en la comunidad que tanto quiso, a la que acompañó con su trabajo, su compromiso y su calidez humana.
Viernes, 24 de octubre de 2025 18:54
Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de César Salomón, quien durante décadas fue corresponsal de El Tribuno en el departamento Orán. Tenía 81 años y dedicó gran parte de su vida a informar, con responsabilidad y vocación, sobre la realidad del norte salteño.

Desde muy joven, Salomón se sumó a las filas de este diario, donde no solo ejerció el periodismo con pasión, sino que también estuvo al frente de la agencia de El Tribuno en Orán, encargándose de la distribución de ejemplares, la logística y la recepción de avisos. Su labor incansable contribuyó al crecimiento y la presencia del medio en una región clave para la provincia.

A lo largo de su carrera, abordó con profesionalismo una amplia variedad de temas: desde la política y el deporte hasta las noticias institucionales y policiales. Su compromiso no se limitaba a la tarea periodística, sino que también se extendía al bienestar y la calidad de vida de su comunidad. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre amable, de buen trato, siempre dispuesto a escuchar y a dar una mano.

Por su trayectoria y su entrega, César Salomón fue reconocido en múltiples ocasiones como un referente del periodismo salteño y una figura entrañable para todo el norte provincial.

Por decisión propia y comunicada por sus familiares, sus restos serán cremados, por lo que no serán velados

