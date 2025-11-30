El Carril tiene carta orgánica con cláusula "antinepotismo"

En una sesión que marcó un antes y un después para la institucionalidad del Valle de Lerma, la Convención Constituyente de El Carril aprobó, en su totalidad, la primera Carta Orgánica Municipal. Con este instrumento, que se estima entrará en vigencia en 2027, la localidad inicia un camino de autonomía real y de modernización normativa, tras tres meses de debates intensos, discusiones ideológicas y acuerdos alcanzados siempre bajo una premisa común: legislar para los vecinos.

A pesar de las diferencias políticas y de criterios que atravesaron gran parte de las deliberaciones, los convencionales subrayaron que el respeto y la búsqueda del bien común fueron la base del trabajo. "Tuvimos posturas distintas, pero supimos sostener el diálogo. Lo importante fue que todos apuntamos a lo mismo: dejarle a la comunidad una herramienta seria, sólida y moderna", coincidió Efraín Orosco, presidente de la Convención Carrileña e intendente de esta ciudad.

Qué es la clásula antinepotismo

La carta tiene medidas inéditas en la región. El texto constitucional municipal incorpora definiciones que ya generaron reconocimiento en los vecinos por su carácter innovador. Una de las más comentadas es la prohibición expresa de que el intendente nombre a familiares de primera, segunda y hasta de tercera generación en cargos del gabinete y en cualquier otro cargo municipal, una cláusula "antinepotismo" que busca garantizar transparencia y equidad en la administración pública local.

La medida, la primera de esta naturaleza en las cartas orgánicas municipales de la provincia, va en consonancia con la última reforma constitucional que impide el nombramiento de familiares en los municipios y concejos deliberantes.

Otra medida destacada es la creación del Día del Vecino, que se celebrará cada 16 de abril en homenaje a los carrileños que, en 1885, se reunieron para sentar las bases organizativas de la por entonces Villa El Carril, antecedente directo de la actual jurisdicción municipal. La fecha apunta a reforzar el sentido de identidad y pertenencia comunitaria. Además, la Carta incorpora nuevas definiciones institucionales como la figura del Síndico y el Tribunal de Cuentas, con la intención de equilibrar el control entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. En total, el documento quedó conformado por 144 artículos. Concretados en tres meses de labor.

Trabajo a pulmón

El proceso constituyente llevó poco más de tres meses de trabajo, desde la sesión preparatoria del 1 de septiembre hasta la sanción final. A diferencia de otros municipios que destinaron sumas abultadas para sus convenciones, en El Carril el presupuesto se limitó a unos 3 millones de pesos, exclusivamente para personal administrativo.

Los convencionales no percibieron dietas: sesionaron por las noches, después de cumplir con sus empleos formales, y en ocasiones extendieron los debates hasta la medianoche. "Aprendimos mucho juntos. Lo hicimos con sacrificio, pero convencidos de la importancia histórica de esta responsabilidad", remarcó durante la sesión final, el convencional Pablo Espinoza.

Quiénes redactaron

La Convención estuvo integrada por los siguientes convencionales: Efraín Orosco, Pablo Espinoza, Gabriela Ruano, Paola Medina, Silvana Vilte, Héctor Dip, Ramona Garzón, Felisa Cala, Alberto Díaz, Bruno Huarachi, Gabriela Rojas, Claudio Armando, Marcelo López, y Milagro Viltes.

Con la puesta en marcha de este proceso, El Carril avanza hacia la consolidación de su autonomía institucional, política y administrativa. La comunidad contará, por primera vez en su historia, con un marco normativo propio que ordenará las relaciones entre poderes, definirá obligaciones y derechos ciudadanos, y marcará el rumbo para las próximas décadas.