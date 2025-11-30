PUBLICIDAD

Policiales

Trágica fiesta de egresados en Córdoba: apuñalaron y mataron a un joven

El fatal enfrentamiento ocurrió al finalizar la fiesta de egresados, donde un joven de 26 años recibió una apuñalada. El sospechoso de 30 años está detenido.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 18:28
Hospital Carcano, donde murió el joven de 26 años. Foto: Cadena 3.
Un trágico suceso de violencia conmocionó a la localidad de Melo, en el sur de Córdoba, donde un joven de 26 años, identificado como Jerónimo Carabajal, perdió la vida tras ser apuñalado en la vía pública en las primeras horas de este domingo.

El fatal enfrentamiento ocurrió al finalizar la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, que se celebraba en el salón de la Sociedad Italiana. 

Testigos relataron que una discusión entre varias personas escaló rápidamente a una riña que culminó con el ataque letal contra Carabajal.

El agresor, un hombre de 30 años, se dio a la fuga inmediatamente a bordo de una camioneta blanca. El vehículo fue captado en un video que circuló en redes sociales (gentileza de Cadena 3 Córdoba), lo que facilitó su búsqueda. Horas más tarde, la Policía logró detener al sospechoso.

Actualmente, las autoridades se encuentran investigando las causas que desencadenaron la violenta discusión y trabajando para esclarecer por completo el trágico hecho.

