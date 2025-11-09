Chicoana: Egresaron alumnos de Aulas Talleres Móviles

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Educación y Trabajo, la Dirección de Nivel de Educación Técnica y Formación Profesional y Planes de Mejora INET–Salta, puso en funcionamiento las Aulas Talleres Móviles (ATM), ofreciendo formación gratuita y con certificación oficial en oficios y saberes tecnológicos.

El municipio de Chicoana destinó un lugar donde no existen centros de formación profesional. El aula móvil fue instalada en barrio La Rotonda donde asistieron personas de diferentes lugares y se capacitaron en Administración y Gestión Informática. Las clases se dictaron de lunes a viernes en dos comisiones y estuvieron a cargo de Mariana Monteros.

Las Aulas Talleres Móviles permiten llegar a más salteños con oportunidades de capacitación, potenciando el desarrollo local y la empleabilidad. El despliegue de estas aulas es posible gracias al trabajo con municipios y el acompañamiento de Planes de Mejora INET–Salta, fortaleciendo el desarrollo socio-productivo.

Acompañaron la entrega de certificados el intendente Esteban Ivetich; el director de Nivel, Víctor Guerra; el coordinador de Formación Profesional, Rubén Gramajo; el jefe de Taller de Aulas Móviles, Nicolas Cristófani; los profesores Martín Rojas y Martín Vima; el secretario de Gobierno, Rodrigo Córdoba y la directora de Proyectos, Olga Chauqui.