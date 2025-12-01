Güemes: Exitosa experiencia laboral inclusiva

Alumnos que forman parte del aula SEI (Servicio de Educación Integral), habilitada en la EET Galileo Galilei de Campo Santo, finalizaron sus Prácticas Profesionalizantes que duraron tres meses, en el hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Güemes.

Esta actividad inclusiva fue posible por un acuerdo entre la escuela con Modalidad de Enseñanza Educativa Especial, Julio Cintioni, la Técnica Galileo Galilei y las autoridades del Hospital Castellanos, por medio del cuál cuatro de los alumnos que asisten al aula SEI, destinada a personas con discapacidad, acompañados por 4 alumnos del último año del secundario, realizan pasantías en el sector del taller del hospital.

Allí aplicaron los conocimientos adquiridos en la escuela técnica, en oficios como herrería, carpintería, pintura y electricidad, y realizando tareas de mantenimiento, supervisados por empleados del hospital.

Las prácticas finalizaron por este año y los alumnos fueron despedidos por el subgerente Dr. Mario Muñoz: "Fue algo sumamente grato para nosotros formar parte de este proyecto, hemos visto la voluntad y el amor que los alumnos le pusieron a cada tarea encomendada, solo queda felicitarlos al igual que a todo el plantel docente por esta loable tarea educativa que realizan".

Los alumnos del aula SEI, durante el año lectivo, comparten con el resto del alumnado, algunas de las clases, especialmente la que se realizan en los talleres. "Para seleccionar a los chicos que formarán parte de las prácticas en algunas institución del medio, se evalúan algunos aspectos que son importantes, como la capacidad de realizar una tarea sin lastimarse, la capacidad de ser constantes y sostener una concentración en el aprendizaje o la tarea a realizar, además de sus capacidades motrices" explicó la directora de la escuela Cintioni, Paola Cuellar.

Durante el ciclo lectivo, los alumnos del SEI participan de los talleres acompañados por alumnos que cursan el último año del ciclo secundario, quienes son nombrados como Alumnos Tutores, ambos forman parte de actividades integradoras, de igual modo, a la prácticas profesionalizantes asistieron los estudiantes con discapacidad junto a sus tutores. "Esta fue una primera experiencia, y sabemos que no hay otra similar en toda la provincia, los resultados fueron más que satisfactorios, el compromiso de los alumnos, las ganas de aprender y la seriedad con la que desarrollaron cada trabajo asignado, demuestran que muchos de nuestros alumnos están en condiciones de incorporarse a la faz laboral, una vez que egresen de nuestra institución" explicaron los docentes.

Las Aulas SEI, cuentan con un Servicio de Educación Integral destinada para jóvenes con discapacidad, que les permite realizar una trayectoria compartida en el nivel secundario. Ellos asisten a un aula especial, pero realizan algunas materias con los alumnos de las aulas comunes. Dependiendo de sus capacidades, pueden ser integrados en áreas como, matemática, artística, las clases de educación física y en algunos talleres, para lo cual, los docentes deben elaborar un proyecto pedagógico individual. Con esta modalidad especial, se logró que los alumnos con discapacidad puedan realizar un secundario completo, posibilidad que antes no tenían, para ellos todo se terminaba al egresar de la escuela especial primaria, lugar de la cual deben egresar a una determinada edad.