VIDEO. Tartagal: los concejales libertarios se retiraron del recinto y no juraron sus cargos

Los concejales electos de La Libertad Avanza (LLA) abandonaron la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Tartagal y se negaron a prestar juramento, luego de que la votación para elegir autoridades del cuerpo no favoreciera a la candidata que impulsaban para la presidencia. Cuatro ediles de LLA tomaron esta sorpresiva decisión en pleno debate, molestos por el voto de quien ejercía la presidencia interina, que debió desempatar una elección trabada desde el día anterior.

Una sesión demorada y marcada por tensiones

La sesión preparatoria para elegir presidente, vicepresidentes primero y segundo, asesores y secretarios había sido convocada para el martes 9 por la tarde. El inicio estaba previsto para las 18, pero se retrasó hasta las 20 debido a un corte de energía eléctrica.

Una vez retomada la actividad, se presentaron dos mociones:

* La bancada oficialista propuso a Sergio Gonzales.

* La oposición -integrada por los cuatro libertarios y dos ediles mimessistas, exfuncionarios de la gestión de Mario Mimessi- postuló a Margarita Rauch, exsecretaria de Acción Social.

En ambas votaciones iniciales, cada candidata obtuvo cinco votos. Al persistir el empate, el cuerpo -presidido de manera interina por el concejal de mayor edad, el profesor Américo Ramos- decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles. Confiando en que la situación se destrabaría, se convocó a la jura de los ediles para las 11.

Sin embargo, al reanudarse la sesión, volvió a repetirse el empate. Entonces, y en cumplimiento de la Carta Orgánica y del reglamento interno (artículo 31), Ramos emitió el voto de desempate en favor del oficialismo, designando presidente a Gonzales.

Inmediatamente después de ese anuncio, y a pedido del reelecto Manuel Moreno, los cuatro concejales de LLA se retiraron del recinto. La sesión continuó con normalidad y se designaron el resto de las autoridades.

Sergio González electo presidente del cuerpo deliberativo de Tartagal.

Afuera del recinto: la negativa a jurar

A pesar de ser convocados a la ceremonia de jura, los cuatro ediles libertarios se negaron a ingresar y deliberaron brevemente entre ellos antes de retirarse sin prestar juramento. La consecuencia directa es que no pueden asumir sus bancas ni ejercer el cargo para el que fueron elegidos.

El asesor del Concejo Deliberante, Juan Martín Crossa, expresó sorpresa por la decisión: “La jura no es un acto protocolar, es un acto jurídico. Si no juran, no pueden ejercer el cargo, como sucede con el gobernador, el intendente, los jueces o cualquier funcionario electo. No podrán sentarse en las bancas y deberán ser reemplazados por los suplentes. En todos mis años como asesor legal, nunca vi algo así en Tartagal”.

Crossa también señaló que los concejales libertarios no consultaron ninguna opinión legal antes de tomar la decisión.

El intendente pidió “reflexión”

El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, llegó al recinto y les pidió a los ediles electos de LLA que reconsideren su postura:

“Esto no es un juego de chicos, es la institucionalidad de una ciudad importante como Tartagal. Respeten a quienes confiaron en ustedes y ayuden a gobernar. Estamos gestionando recursos todos los días en un contexto en el que, justamente, el espacio político que ustedes representan está recortando fondos a las provincias y municipios”.

Un voto que generó más interrogantes

Entre las sorpresas de la jornada, también llamó la atención la postura del contador Sergio Jure, exsecretario de Hacienda de la gestión Mimessi. Aunque su bancada proponía a Rauch -con quien compartió equipo político y campañas durante cuatro años—, Jure se abstuvo en la votación.

De haber acompañado a su exaliada, por primera vez en Tartagal la presidencia del Concejo Deliberante hubiera quedado en manos de un sector no oficialista. Sin embargo, eso no ocurrió.