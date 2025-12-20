Desarticulan una riña de gallos en Rosario de la Frontera

En la madrugada de hoy personal de la División Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera acude al llamado de un vecino del barrio Ramon Abdala, el cual alertaba sobre una riña de gallos en una vivienda. Al acercarse los efectivos con la colaboración del personal del Centro de Coordinación Operativa 911 constatan la presencia de seis personas alrededor de un brete participando de una riña de gallo con el consumo excesivo de alcohol (como se puede observar en las imágenes) mientras que el resto de los infractores emprendieron a la huida por zona de monte llevándose los animales.

Se procedió al secuestro de (01) un brete revestido de hierro y plástico (01) fardo de vino que contenía 12 unidades.

Desde la Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera informan que el causante y su familia serian reincidente en este hecho ya que apenas hace unos meses intervinieron en idéntico procedimiento con igual resultado, en la cual en aquella oportunidad se secuestraron armas de fuego y se observó la presencia de menores en el lugar.

Por otra parte informan los efectivos que la queja de los vecinos es constante ya que no sólo altera el orden y la paz social a través de la violencia, ruido y disturbios por las apuestas sino que provocan un daño enorme en los animales por las heridas graves y a menudo mortales, ya que los gallos son entrenados con espuelas de metal afilado y sometidos a un estrés constante, lo que provoca laceraciones profundas, fracturas y en la mayoría de los casos la muerte. Esta práctica esta penado por la ley 14.346 de Maltrato Animal y su finalidad es la protección integral de los animales.