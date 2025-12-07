PUBLICIDAD

Pymes
Regional Amateur
Donación de órganos
"Salteños en la historia"
Pádel
Torneo Regional Amateur
Muerte dudosa
Mundial 2026
seguridad en la frontera con Bolivia
Municipios

El Carril, una ciudad que cambia

Concluyó la redacción de la primera Carta Orgánica.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 01:27
La Convención Municipal finalizó, luego de tres meses de trabajo, la redacción de la primera Carta Orgánica de El Carril. El texto fue elevado esta semana a la Cámara de Senadores provincial, tras el consenso de las distintas fuerzas políticas que integraron el proceso.

El documento fija un eje central, aprovechar la ubicación geográfica de El Carril para consolidarse como ciudad nodal, con capacidad de articular servicios públicos provinciales y nacionales vinculados a salud, seguridad, educación, justicia, finanzas y transporte.

Nuevo perfil

La nueva Carta Orgánica impulsa un perfil de ciudad con mayor producción, desarrollo tecnológico y conectividad regional, orientada a generar empleo y fortalecer el comercio, con impacto directo en el crecimiento social y económico del Valle de Lerma.

El próximo martes 9 de diciembre, a las 20 en la Casa de la Cultura Municipal, se realizará el acto de cierre de la Convención y la presentación oficial del documento ante vecinos y autoridades.

 

