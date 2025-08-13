Chicoana: Cuarenta egresados de Punto Digital

Recientemente se llevó a cabo desde Punto Digital Chicoana, el acto de cierre con entrega de certificados a 40 egresados de cursos seleccionados como Reparación de PC e impresoras, Diseño Gráfico, Herramientas Bancarias y Actualización Informática. Los mismos se realizaron durante este primer semestre del año de manera presencial.

Desde el año pasado y pensando en las demandas de la comunidad, se ofrecen diferentes cursos de formación en oficios y capacitaciones en desarrollo personal. Estos cursos permiten encontrar oportunidades laborales, como así también profundizar conocimientos en distintas áreas de la administración, promoción digital y la actualización sobre el uso de herramientas prácticas para encarar nuevos desafíos con preparación y conocimiento. Actualmente el área Punto Digital selecciona y prepara la oferta para este segundo semestre del año, donde entre los posibles cursos serán: Educación Financiera, Marketing Digital, Técnicas de Ventas, Oratoria, Negociación, Reparaciones Hidráulicas, Instalación sanitaria, Depilación Integral entre otros.