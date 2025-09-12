Chicoana: El Día del Maestro se celebró con honores

Ayer, en el Parque Sarmiento de la localidad de Chicoana, se llevó a cabo el acto oficial por el "Día del Maestro" en el marco del 137° aniversario del paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, organizado en conjunto entre Escuela Cooperativa Nº 8.020 y Municipalidad.

El mismo contó con la presencia del intendente Esteban Ivetich, el párroco Carlos Correa, la directora Sandra Ríos, miembros del Concejo Deliberante, del gabinete municipal, ex docentes, alumnos, docentes, familiares y la comunidad. Se entonaron las estrofas del Himno Nacional, la Marcha a Malvinas y el Himno a Sarmiento.

En su mensaje, el Intendente Ivetich destacó el rol esencial de la enseñanza y el compromiso de la docencia en la formación de las nuevas generaciones.