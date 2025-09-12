Güemes: Los docentes recuperaron las ganas de celebrar su día

Con una amplia convocatoria de docentes pertenecientes al departamento Güemes, celebraron la 34º edición de las Jornadas Docentes. La apertura tuvo como escenario la plaza central de la ciudad, donde grupos de docentes de distintas primarias, secundarias y terciarios, se convocaron sobre el anfiteatro para un desfile con mascotas. Se desplazaron por la calle San Martín con mucho público que disfrutó del espectáculo de baile, música y creatividad. Los trabajos presentados por cada institución, fueron evaluados por un jurado instalado frente a la escuela Justo José de Urquiza, organizadora de esta edición, quienes evaluaron la coreografía, el vestuario y las mascotas, bajo la temática Super Héroes y un Super Villano. "Por suerte estamos recuperando las ganas de participar, algo que, por diferentes razones se había perdido" manifestaron los directivos de la escuela Urquiza.

Cumplida la primera noche, donde transformaron la calle San Martín en un pequeño corsódromo, las actividades se trasladaron hasta el complejo polideportivo municipal, donde institución presentó un videoclip. Las actividades se cerraron anoche con una cena por el Día del Maestro.

Las Jornadas Docentes, son un clásico entre las actividades que se desarrollan durante el mes de septiembre, nacieron hace 34 años para unir a la docencia departamental, como parte de las celebraciones previas al Día del Maestro. En los primeros años, el complejo polideportivo güemense, se veía colmado por la presencia del estudiantado, que se convocaba para alentar a sus maestros o profesores, con cantos y carteles alegóricos. Las ganas de celebrar han vuelto.