Metán: Indigna la mugre en la costanera del río

En San José de Metán existe una gran indignación de vecinos y autoridades por los basurales clandestinos a cielo abierto que hay en distintos sectores de la zona urbana y rural de la localidad del sur provincial.

Días pasados la Municipalidad tuvo que realizar nuevamente trabajos de saneamiento en la Costanera del río Conchas, ubicada al norte de la ciudad. Pero a las pocas horas los vecinos del sector observaron a una camioneta desde la que se arrojaron gran cantidad de desechos.

"A esto lo venimos haciendo constantemente. Hace poco más de 30 días estuvimos en este mismo lugar con maquinarias, camiones y personal municipal realizando un saneamiento integral de toda la zona, desde el puente carretero de la ruta nacional 9/34 hacia el este, en toda la margen del río y es lamentable que todo se haya convertido en un basural en ese tiempo", dijo a El Tribuno, el Subsecretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Metán, Jorge Luis García.

"Pedimos por favor que se cuide y se conserve este sector. Está prohibido arrojar basura en estos lugares y están los carteles que lo indican, pero lamentablemente hay algunos que no respetan. Quiero aclarar que el servicio de recolección domiciliaria de residuos funciona normalmente, además en la zona hay una playa de transferencia y está cerca el relleno sanitario en el que se está avanzando con algunas mejoras", destacó.

En Metán se recogen desde los domicilios alrededor de 50 toneladas de basura por día. A las pocas horas que la Municipalidad terminó una nueva limpieza del sector, uno de los sectores volvió a ser ensuciado. "Vimos a una camioneta de la que tiraron basura, pero no llegamos a sacarle fotos", dijeron vecinos.

Lo lamentable es que es un lugar hermoso que podría ser disfrutado por vecinos y turistas por las bellas naturales del río Conchas y los cerros imponentes que se observan hacia el oeste.

Esto también ocurre en otros sectores de la ciudad como los barrios El Jardín y Los Laureles en la zona oeste, en las márgenes del río Metán, en la zona sur y en la ruta provincial 45, hacia el este, donde perjudican a vecinos y productores de la zonas rurales de Punta del agua y Pasteadero, entre otros parajes.