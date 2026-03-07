Las Lajitas se prepara para Expo Prograno

Entre el miércoles 8 y el jueves 9 de abril, se desarrollará la segunda edición de la "Expo Prograno", el evento salteño que se consolidó como el más grande de la región y será el punto de encuentro para la agroindustria del NOA.

La muestra que se llevará a cabo en el predio ubicado sobre la ruta provincial 5, kilómetro 92, en Las Lajitas, posibilitará que productores, empresas proveedoras, técnicos y especialistas puedan compartir experiencias, generar oportunidades comerciales y conozcan las últimas innovaciones para el sector. Asimismo, los visitantes visualizarán las últimas novedades en semillas, tratamientos y tecnologías para la protección de los cultivos.

El lanzamiento contó con la presencia del ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión; quien estuvo acompañado por el presidente de la Expo Prograno, Pedro Arias; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Lajitas, Gustavo Salvadores.

El predio ferial tendrá la participación de firmas vinculadas a maquinaria agrícola, insumos, servicios y soluciones para la producción; además habrá espacios de intercambio técnico y comercial.

También, se llevarán a cabo charlas y conferencias con especialistas destacados que abordarán distintos temas de actualidad y desafíos claves para el sector agroindustrial.

Durante el acto de lanzamiento de la exposición, el ministro Lupión destacó que "tenemos una gran expectativa por esta convocatoria de gran envergadura y felicitamos a los organizadores de esta muestra que será clave para la producción regional". Asimismo, remarcó que "desde el Gobierno asumimos el serio compromiso de acompañar esta iniciativa que nos permitirá mostrar lo que hacemos y hacia dónde vamos".