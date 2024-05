Analizan similitudes con un choque de 2021

El equipo de investigación de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), comenzó a analizar las similitudes entre el choque de ayer y otro ocurrido en el año 2021, que involucró también dos trenes de la Línea San Martín entre las estaciones Retiro y Palermo.

El organismo trabaja en el análisis del Informe de Seguridad Operacional emitido el 01/12/23 para saber si los factores que causaron ambos hechos tienen similitudes.

En aquella oportunidad, una locomotora colisionó a un tren de pasajeros que se encontraba detenido.

Esa noche, el tren de pasajeros había salido de la estación de Palermo con destino a la terminal de Retiro. A 750 metros de la estación de origen experimentó fallas técnicas que le impidieron continuar con su marcha y se detuvo. Desde Retiro se envió un tren de auxilio para remolcar el tren detenido. Cuando llegó al lugar, impactó al tren de pasajeros.

La JST identificó como principal factor desencadenante del suceso las discrepancias en las comunicaciones. El tren que tenía que brindar auxilio al tren detenido recibió la ubicación por tres vías diferentes, y en cada una de ellas la información era distinta.

La JST es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

Tiene como objetivo contribuir a la seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes e incidentes cuya investigación técnica corresponda llevar a cabo, también mediante controles, la emisión de recomendaciones y acciones eficaces.

Una vez concluido el proceso de investigación y análisis del suceso, la JST realiza el control de las medidas de seguridad operacional implementadas.

Reclamo

Tras el choque entre dos formaciones de trenes de la línea San Martín, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, el joven de 20 años que murió en la Tragedia de Once en 2012, utilizó sus redes sociales y manifestó: "¿Necesitamos tragedias para reaccionar?".

"Ver las imágenes del tren San Martín, estremece y nos vuelve a interpelar, ¿cuál es el mantenimiento que recibe el servicio ferroviario? Durante los últimos años se han producido cientos de incidentes, ¿volvemos al 2012? ¿Necesitamos tragedias para reaccionar?", se preguntó.

Y destacó el trabajo del Same: "Resaltar nuevamente la gran labor del Same! Recordar que en el 2012 cada herido que tuvo asistencia del Same salvó su vida!".

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando a las 8.33 una formación del tren Sarmiento que arribaba a la plataforma número 2 no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención de la cabecera, por lo que los primeros tres coches se comprimieron.

Dos días después de la tragedia, el cuerpo de Lucas fue encontrado en el fuelle que separaba el tercer y cuarto vagón del tren.

Durante dos días los familiares, amigos y cercanos al joven recorrieron hospitales, comisarías y hasta morgues buscando información sobre el paradero de Lucas.