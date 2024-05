Robo de cables, señales precarias y desinversión, detrás del choque de trenes

Bajo el recuerdo de la tragedia de Once, así se vivió ayer el choque de trenes en Palermo, que dejó un centenar de heridos, pero a diferencia de lo ocurrido aquel fatídico 22 de febrero de 2012, esta vez no hubo que lamentar víctimas fatales.

A medida que los heridos fueron atendidos y comenzaban a asignarse los roles para el peritaje y posterior retiro de las formaciones, las causas que podrían estar detrás del siniestro comenzaron a investigarse.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta reveló que se investiga el robo de cables en la formación y el sistema de señalización de las vías. "Hay algún tema para investigar en cuanto a las señales que se dan desde las formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento. No tenemos los detalles, estamos investigando", sostuvo.

El titular del gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas, Omar Maturano, dijo: "Se viene trabajando hace diez días sin señalamiento, debido a la degradación del ferrocarril y a la falta de seguridad, porque se roban los cables". La misma versión sostuvieron otras fuentes vinculadas a los ferrocarriles.

Tampoco los investigadores ni la Justicia descartan que detrás del siniestro haya un error humano.

El juez federal Julián Ercolini encomendó a la Policía Federal la realización de los peritajes sobre el choque de trenes en Palermo, para determinar qué fue lo que pudo haber provocado el incidente.

También participa la Junta de Seguridad en el Transporte que realizará un informe sobre toda la situación.

Para delimitar las responsabilidades y en consecuencia las posibles imputaciones es que el juzgado primero quiere contar con las pericias.

El juzgado deberá determinar si fue un error humano lo que provocó la colisión o bien si fue una cuestión técnica, motivo por lo cual aún no hay imputaciones concretas.

El siniestro

Un tren de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con una locomotora y un furgón que trasladaba materiales ferroviarios, descarriló y los heridos fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia y Santojanni.

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió ayer alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y un total de 97 personas fueron revisadas en el lugar.

Tras el choque, personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad ayudaron a evacuar a los pasajeros, y solicitaron personal médico por lo que el Same se dirigió al lugar.

Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta y de ahí fueron trasladados.

El titular del Same, Alberto Crescenti, confirmó ante la prensa: "No tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado el vagón más complicado. Hemos asistido a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con código rojo ya están en los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad, dos de ellos con traumatismo de cráneo que fueron evacuados en helicóptero del Same al Hospital Santojanni, y el resto, los otros 60, han sido evaluados y no fueron trasladados".

Por su parte, los Bomberos realizaron un triage primario y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes aducían algún dolor quedaron a resguardo.

También se hizo una inspección y no se encontraron personas atrapadas.

En tanto, otro grupo de Bomberos dispuso preventivamente de una línea junto a las formaciones.