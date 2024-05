Retiraron el furgón de las vías y seguirán con los dos coches

La empresa Trenes Argentinos retiró ayer el furgón que se encontraba dañado sobre el puente, tras el choque se produjo este viernes en la línea San Martín.

Con la ayuda de maquinaria pesada los operarios lograron quitar el furgón, y luego se inició el proceso de encarrilamiento de los dos coches de la formación que están fuera del tendido de vías, para posteriormente poder quitar la locomotora y comenzar con los trabajos de acondicionamiento integral.

Asimismo, la empresa advirtió a través de un comunicado que "la normalización del servicio dependerá, entre otros factores, "de la finalización de estas tareas y el posterior trabajo de reposición del tendido dañado".

Por lo tanto, aun no hay una fecha confirmada para la reanudación del servicio en la línea San Martín, que une las cabeceras Retiro y Doctor Cabred, partido de Luján.

Además, las formaciones circularon ayer con un servicio reducido entre las estaciones de Villa del Parque y Pilar, aunque algunas operaron hasta La Paternal.

Fuentes oficiales indicaron que los resultados de las pericias preliminares estarán recién en los próximos siete días.

Según testimonios de los empleados, las formaciones estaban circulando con un servicio precario donde no funcionaba el sistema de señalización a raíz del robo de cables.

La colisión se produjo este viernes por la mañana en un puente sobre la avenida Figueroa Alcorta, en el barrio porteño de Palermo, y si bien no hubo víctimas fatales alrededor de un centenar de pasajeros resultaron con heridas de diversa consideración.

Un audio clave

La Justicia investiga, entre otras hipótesis, un posible error humano. El supuesto audio de un maquinista que circula en el gremio ferroviario dice que un auxiliar de la estación de Palermo se habría ido de su cabina a "tomar un refrigerio" y no le había avisado a su reemplazante que el tren de carga estaba detenido en el puente. Entonces, el reemplazante le habría dado por radio vía libre al maquinista del tren de pasajeros que venía circulando con precaución tras su salida de la terminal de Retiro.

Rechazo a la idea de privatización

El delegado de Unión Ferroviaria del Ferrocarril Sarmiento Cristian Duarte aseguró ayer que el choque de trenes de la Línea San Martín en Palermo "no fue un accidente", sino que "hay responsables" y subrayó que "la alternativa no es privatizar. Ya lo vivimos en los 90. Y el resultado de la privatización son los 52 muertos de Once".