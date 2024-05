Trenes bajo la lupa: entre el error humano y la red vial

El juez federal Julián Ercolini investiga un posible error humano en el choque de trenes de la línea San Martín en Palermo, así como el estado de la red ferroviaria. Ayer, bajo la carátula provisoria de investigación por estrago culposo, el magistrado y la Fiscalía actuante decidieron imputar a siete personas: cuatro maquinistas y tres señaleros.

Tanto los funcionarios de la fiscalía federal como del juzgado esperan los resultados de los peritajes en los trenes -que están a cargo de la Policía Federal y la Junta de Seguridad del Transporte-, y que se recuperen dos de los conductores que, hasta ayer, seguían internados debido a las heridas que sufrieron por la violencia del impacto.

La hipótesis de la falla humana se centraría en dos auxiliares de la estación Palermo que le habrían dado "vía libre" al tren de pasajeros que había partido de Retiro a las 10.20, a pesar de que una locomotora y un furgón estaban detenidos sobre el puente de Figueroa Alcorta.

Después de los peritajes y las declaraciones de testigos, el expediente se podría orientar hacia un caso doloso o culposo de estrago agravado por lesiones, según explicaron fuentes de la investigación.

Debido a que la calificación penal del hecho prevé una mínima condena, los siete imputados permanecerán en libertad. De todos modos, si los peritajes pusieran a la vista elementos que hagan presumir la comisión de un dolo en la conducta de algunos de los siete señalados por la Justicia, podrían ser detenidos.

Los estudios de alcoholemia sobre los imputados dieron resultado negativo, lo que reforzó la decisión de dejarlos en libertad.

Robo de cables

Tras los informes preliminares que recibieron el juez Ercolini y la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo -quien está de viaje y es subrogado por la fiscal Alejandra Mángano-, se pudo comprobar el robo del tendido eléctrico que abastece a señales ferroviarias en la zona donde se produjo la colisión.

Los investigadores ya habrían determinado que en enero de este año se sustrajeron los cables de las señales. Al parecer se estaba operando de manera manual y por señaleros. No obstante, faltan realizar más inspecciones.

Todos los maquinistas, operarios, señaleros ayudantes, personal de vías, de control y del área de control que trabajaban en el momento del accidente fueron identificados, se les secuestraron los celulares y les hicieron extracciones de sangre para estudios toxicológicos. Esas medidas apuntaron a preservar las pruebas y, eventualmente, deslindar responsabilidades o fundar imputaciones.

Todo se da, también, en un contexto de desinversión en los ferrocarriles durante los últimos años. Si hubo problemas con la calidad de los materiales -frenos, estado de las formaciones, etc.-, la causa apuntará para "arriba" de los auxiliares, señaleros o maquinistas, como sucedió en el juicio por la Tragedia de Once, que dejó un saldo de 51 muertos y condenas a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Sin distancia suficiente para frenar

Fuentes ferroviarias explicaron que además de la información confusa que habría recibido, el maquinista del tren de pasajeros entró a una curva con puentes y árboles altos que reducían la visibilidad. Una locomotora necesita al menos 500 metros para frenar en una situación normal y, en emergencia, no menos de 200. Así, no habría tenido distancia de frenado al ver un tren parado.