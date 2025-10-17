Acusan a Menem de "cajonear" varios proyectos de ley

El diputado de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro acusó ayer al titular de la Cámara baja, Martín Menem, de "cajonear" los proyectos de ley aprobados en la sesión del 8 de octubre pasado y le recordó que es "su deber" remitir las iniciativas al Senado para que sigan allí con el trámite parlamentario.

En una nota enviada a Menem, Ferraro señaló que "los proyectos aprobados por Diputados siguen cajoneados en la Presidencia. Entre ellos, la reforma que limita los DNU y la delegación legislativa, y la ley de financiamiento del sistema científico argentino". En esa sesión también se aprobaron iniciativas como la emergencia de Pymes y Micropymes, la creación de un Programa Nacional para la Lucha contra el Alzheimer y el proyecto para reafirmar las facultades del Congreso a autorizar operaciones de deuda pública con organismos internacionales y países extranjeros.

"Por esta nota formal, le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas", cuestionó Ferraro.

Y agregó que "es increible que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso".

"Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen", concluyó.