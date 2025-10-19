PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
19 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Torneo Clausura
Saturday Night Live
Alejandro Matías Fracaroli
siniestro vial en metán
Franco Colapinto
Lucrecia Martel
rock
Elecciones en Bolivia
Primera Nacional
mundial sub 20 chile 2025
Torneo Clausura
Saturday Night Live
Alejandro Matías Fracaroli
siniestro vial en metán
Franco Colapinto
Lucrecia Martel
rock
Elecciones en Bolivia
Primera Nacional
mundial sub 20 chile 2025

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Trágico final para el científico argentino desaparecido en Alemania: fue hallado muerto en un arroyo

El cuerpo de Alejandro Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años e investigador del Conicet, fue encontrado en una zona boscosa.
Domingo, 19 de octubre de 2025 18:08
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El científico argentino del Conicet, Alejandro Matías Fracaroli, que estaba desaparecido en Alemania desde el pasado lunes, fue encontrado muerto este domingo, según informaron fuentes policiales de ese país. El trágico hallazgo pone fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad científica y a su familia.

Notas Relacionadas

Según supo Noticias Argentinas, el cuerpo del químico cordobés de 44 años fue descubierto alrededor de las 12:15 (hora local) en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. La principal hipótesis de las autoridades alemanas, según informó la agencia EFE, es que se trató de un accidente, en el que el investigador probablemente habría caído por causas que aún se desconocen y se habría ahogado.

Fracaroli había sido visto por última vez el martes, cuando no se presentó a trabajar en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), donde se encontraba realizando una pasantía desde el 26 de agosto. Su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas, lo que activó las alarmas y el inicio de la búsqueda.

Quién era Alejandro Fracaroli

Alejandro Fracaroli era un científico de destacada trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en Alemania, que estaba previsto hasta fin de año, era una pieza clave para su carrera. Se especializaba en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto y vanguardia a nivel internacional.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD