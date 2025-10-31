Los reclamos fueron obras, fondos previsionales e impuestos

La reunión se desarrolló en un ambiente "ameno", destacaron tanto desde el entorno del presidente Javier Milei como los gobernadores que asistieron. Pero la buena voluntad y el buen ánimo no silenciaron los reclamos de la veintena de mandatarios que fueron ayer a Casa Rosada.

Obras de infraestructura, compensación de deudas de las cajas previsionales y la distribución del impuesto a los Combustibles, estuvieron en el listado de reclamos que los gobernadores pusieron sobre la larga mesa en la que se sentaron de un lado ellos y del otro lado el presidente Milei y su gabinete.

Durante las dos horas que duró diálogo con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, los mandatarios de 20 provincias también pidieron revisar asignaciones específicas de impuestos e impulsar un acuerdo de reciprocidad en la distribución de recursos.

El presidente Milei y su equipo les insistieron en la necesidad de contar con el apoyo de los mandatarios provinciales para la aprobación de las reformas laboral, tributaria y previsional, y el Presupuesto 2026.

Fue sobre este último punto en el que los gobernadores estuvieron de acuerdo en la necesidad de que el país vuelva a contar con un presupuesto nacional aprobado, el último que sancionó el Congreso fue en 2022 el que se ejecutó en 2023 y que está prorrogado hasta ahora. Pero pusieron una condición ineludible: discutir la letra chica y final del proyecto en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso.

"Queremos verlo y discutirlo", remarcó uno de los dialoguistas al finalizar el encuentro.

"Creo que estamos más cerca que nunca de llevar (las reformas) a buen puerto, más allá de la necesaria discusión del Presupuesto que también se debe el país", señaló el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Su par tucumano, Osvaldo Jaldo, ratificó el "espíritu colaborativo" de su provincia, aunque remarcó que "queremos que las políticas nacionales también acompañen el esfuerzo de las y los tucumanos".