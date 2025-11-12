Santilli inició en Entre Ríos su gira por el interior y criticó a Kicillof

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, inició este miércoles en Entre Ríos su gira por el interior del país y mantuvo allí una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio para buscar consensos por el Presupuesto 2026, además de cuestionar al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por no haber firmado el Pacto de Mayo.

"Toda esta gira y reuniones son de cara al Presupuesto que desde el 2023 no tiene la Argentina. Una semana a pleno", sostuvieron desde el entorno del funcionario.

El cronograma de recorridas tuvo lugar tras la jura del martes de Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en un acto que contó con una fuerte presencia de dirigentes del PRO.

Santilli evidenció ayer la tensión que existe con Kicillof y, en conferencia de prensa junto a Frigerio, aclaró que no se reunirá con él porque "no firmó el Pacto de Mayo" y deslizó que tiene "doble personalidad".

"Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad. Voy a visitar a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó. No adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?", sostuvo.

Además, dio una respuesta irónica en redes al pedido de audiencia del ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, quien al igual que el mandatario bonaerense reclaman los fondos coparticipables que el Estado nacional le adeuda a la Provincia de Buenos Aires. "íDale Carli, gracias! Tomo nota", expresó Santilli.

Sobre la reunión con Frigerio, Santilli dijo que eligió iniciar su gira con el mandatario de Entre Ríos porque "es un amigo", mientras que destacó que tener Presupuesto "da previsibilidad. Los primeros dos años de este gobierno fueron la etapa de estabilidad y ahora viene la etapa de crecimiento", agregó.