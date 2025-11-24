Peligro de derrumbe en la bancada del PJ

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) transita momentos decisivos para su futuro inmediato y, en medio de una ola de rumores sobre fugas inminentes, se cierne la amenaza concreta de perder la primera minoría a manos de La Libertad Avanza (LLA). El peligro de derrumbe es real. Quienes desde el peronismo se aferran a la esperanza de conservar el volumen que supo tener la bancada, viven en un estado de realidad alterada. El presidente del bloque, Germán Martínez, busca cerrar filas en su tropa y activar un operativo de reducción de daños que frene una hemorragia todavía contenida.

Mientras LLA crece como un "pacman" que se devora todo a su paso, la bancada peronista se desgrana por la cercanía al oficialismo de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

El mandatario tucumano ya se había dado vuelta en enero del 2024 cuando, en plena negociación de la primera ley Bases, retiró a sus tres diputados de UxP para crear un bloque denominado "Independencia". La decisión fue resistida a viva voz por los diputados Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, que responden al ex gobernador Juan Manzur, pero no pudieron frenar el drenaje. Tras las elecciones de octubre, la duda se posó en Javier Noguera, el diputado que resultó electo en la lista del peronismo con el apoyo unitario de Jaldo, Manzur y La Cámpora. Para asumir el cargo de legislador nacional, este periodista y abogado renunció como intendente de Tafí Viejo y fue reemplazado por su esposa, Alejandra Rodríguez. Si bien existía un compromiso de Noguera para integrarse a la bancada del peronismo, finalmente su destino será el bloque Independencia.

Jalil, por su parte, tiene la decisión prácticamente tomada de sacar a sus cuatro diputados del bloque peronista, que pasaría a llamarse "Fuerza Patria" a partir de diciembre.