Piden rebajar el IVA para compras de los municipios

La comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados recibió ayer a intendentes de todo el país que respaldaron formalmente una propuesta para incluir en la próxima reforma tributaria una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios.

La iniciativa apunta a aliviar el costo de funcionamiento local y generar un "efecto cascada" que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios.

El encuentro, realizado en Diputados, fue organizado por el presidente de la comisión, el diputado nacional de Encuentro Federal Juan Brügge, y contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas.

Estuvieron intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.

En el cierre de la jornada, los intendentes firmaron un documento conjunto dirigido formalmente a los diputados y diputadas de la Nación, en el cual solicitaron que la reducción del IVA sea incorporada expresamente al proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas.