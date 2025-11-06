"Me pegó en la cara”: el video del brutal ataque de un vecino a una chica que estacionó frente a su casa

Una brutal agresión vecinal ocurrió este martes por la tarde en el barrio porteño de Villa del Parque, donde un hombre de 70 años atacó a una joven por una discusión sobre un auto mal estacionado.

La víctima, identificada como Agustina, filmó el ataque y recibió un golpe en la cara que le provocó heridas. El agresor fue demorado, aunque recuperó la libertad horas después.

El hecho ocurrió sobre la calle Terrada al 2600 y el video se viralizó rápidamente ante el insólito accionar del jubilado.

"Me pegó una piña con la llave"

El conflicto comenzó cuando Agustina estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor: "Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar", relató por A24.

Sin embargo, la situación escaló de inmediato: “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”.

En el video que la víctima grabó y se viralizó, se la escucha gritar tras el golpe: "¡Me pegó en la boca!", mientras el hombre la insulta: "Es una p... de m...".

Un transeúnte la defendió

La secuencia, captada por el celular de la víctima y cámaras de seguridad, muestra al hombre "fuera de sí". Un joven que pasaba por el lugar intervino para frenar al agresor.

"No lo conozco, apareció de la nada. Creo que lo mandó Dios, porque no sé qué habría pasado si no se metía", aseguró Agustina.

La víctima denunció que la esposa del agresor, quien presenció todo, le pedía que "no llamara a la Policía" y le dijo que era "una loca".

Botón antipánico, asistencia médica y miedo

Se solicitó la presencia del SAME, que realizó una atención por videollamada y tras el llamado al 911, la Comisaría Vecinal 11B demoró al jubilado y Agustina pasó la madrugada en la comisaría donde le asignaron un botón antipánico, ya que el agresor vive “pared de por medio”, según supo la agencia Noticias Argentinas.

"Tengo miedo de salir al pasillo o al patio", confesó la joven. Vecinos del lugar confirmaron que el hombre "es violento" y que "más de una vez se escucharon gritos y golpes del otro lado de la pared".

La causa fue caratulada como "lesiones y amenazas". El agresor, quien según la víctima tiene "seis stents", fue trasladado al Hospital Álvarez bajo custodia policial a la espera de su audiencia judicial.