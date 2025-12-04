Caputo confirmó que negocia un crédito con bancos privado

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó ayer que negocia un crédito con bancos privados con un máximo de US$ 7.000 millones para hacer frente al pago de intereses de enero. "Los bancos nos ofrecieron US$6.000 a 7.000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos", dijo, y destacó que "queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas".

Al abrir el encuentro "Líderes", el ministro se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso.

Caputo aprovechó la oportunidad para negar una negociación por US$20.000 millones con los bancos. "No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país US$20.000 millones. No hablábamos con los bancos; hablábamos con EEUU y dos más para hacer un fondo para juntar esos US$ 20.000 millones", señaló.

"Cuando se descomprimió el 'riesgo kuka' –continuó- elegimos 'hacerla por la nuestra', porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos". En ese marco confirmó la oferta de los bancos privados. "Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el paquete de leyes que mandamos al Congreso baje el riesgo país", recalcó. Finalmente, prometió que "se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos".